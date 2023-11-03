Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, Çift Diplomalı Hukuk Programının Başarısını Vurguladı

Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, Altınbaş Üniversitesinin düzenlediği Çift Diplomalı Türk Alman Hukuk Lisans Programı mezuniyet töreninde konuşarak programın başarısını vurguladı. Köln Üniversitesi ile yapılan işbirliği sayesinde çift diplomalı hukuk programının büyük bir başarı elde ettiğini belirten Altınbaş, hukukun önemine dikkat çekti.

Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, "11 yıl önce Köln ve Altınbaş üniversitelerinin hukuk fakültelerinin ortak program yapıp çift diplomalı hukuk programının gelmiş olduğu nokta bize gururların en büyüğünü yaşatıyor." dedi.

Altınbaş Üniversitesinin düzenlediği 2022-2023 Akademik yılı Çift Diplomalı Türk Alman Hukuk Lisans Programı mezuniyet töreninde konuşan Altınbaş, Altınbaş Üniversitesinin insan hayatına dokunmak, insan hayatına değer katmak için kurulduğunu söyledi.

Altınbaş Üniversitesinin bir vakıf kurumu olduğunu belirten Altınbaş, "Bunu biz yıllarca her kademede adım adım daha kaliteli daha seviyeli şekle nasıl getirebiliriz diye bütün çalışan arkadaşlarımızla, akademisyenlerimizle, idari çalışanlarımızla, dış partnerlerimizle mücadele ederek belli bir noktaya getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Altınbaş, "11 yıl önce Köln ve Altınbaş üniversitelerinin hukuk fakültelerinin ortak program yapıp çift diplomalı hukuk programının gelmiş olduğu nokta bize gururların en büyüğünü yaşatıyor." diye konuştu.

Ali Altınbaş, "Tabii ki bütün meslekler önemli ama en önemlisi hukuktur. Çünkü hukukun iyi işlemediği bir ülkede üretimin olması mümkün değil. Üretimin temel taşı hukukun iyi işlemesi lazım ki herkes çabasının korunduğunu, emeğinin korunduğunun bilincinde olmalı." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

"Köln Üniversitesi olarak çift diplomalı alanda tecrübeliyiz"

Köln Üniversitesinden Prof. Heinz Peter Mansel ise özellikle Köln Üniversitesi olarak çift diplomalı alanda tecrübeli olduklarını söyledi.

Mansel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Altınbaş Üniversitesi ile yaptığımız çift diplomalı hukuk lisansının yanı sıra Fransa Sorbonne Üniversitesi ile çift diplomalı hukuk lisans programımız var. İtalya ve İngiltere ile var. Bu tarz çift diplomalı programlardan mezun olanlar iş dünyasında çok iyi yerlere gelmekte ve bu programlar ilk kurulduğunda Altınbaş Üniversitesi ile Köln Üniversitesi Türkiye ile Almanya arasında kurulan ilk çift diplomalı hukuk lisans programıydı.

Arkandan gelenler bu eğitim modeliyle almış oldukları eğitimle bize, doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Alman devletiyle karanlık dönemlerde Alman bilim insanlarına ışık tuttu. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu işbirliğinden ötürü bu güzel meyveleri topluyoruz."

Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğunun Maiyette Başkonsolosu Martin Graf da "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutluyorum. Altınbaş Üniversitesini tebrik ediyorum iki ülke arasında kurulan ortak lisans programı için." şeklinde konuştu.

Altınbaş Üniversitesi Çift Diplomalı Hukuk Lisans Programı Koordinatörü Ayşegül Altınbaş ise Çift Diplomalı Türk Alman Hukuk Lisans Programı'nın önemini son 10 yılda görmüş olduklarını vurguladı.

Programdan bugün 7. yıl mezunlarını verdiklerini kaydeden Altınbaş, "Onların iş dünyasında çok önemli yerlerde yer aldığını görmek bizleri son derece memnun ediyor. Bu işbirliği Köln Üniversitesinin çabalarıyla gerçekleşti." dedi.