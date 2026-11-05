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Alpu'da dijital bağımlılık seminerinde Kaymakam Sönmezel öğrencileri yalnız bırakmadı

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Alpu'da dijital bağımlılık seminerinde Kaymakam Sönmezel öğrencileri yalnız bırakmadı
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, Alpu'da lise öğrencilerine 'Dijital Bağımlılık' semineri düzenledi. Alpu Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel'in de katıldığı seminerde polisler, teknolojinin bilinçli kullanımı ve sanal güvenlik kurallarını anlattı.

Alpu Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince lise öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Dijital Bağımlılık' konulu seminere katıldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarına Alpu ilçesinde devam etti. Bu kapsamda Alpu Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin konferans salonunda öğrencilere yönelik 'Dijital Bağımlılık' konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Seminere Alpu Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel de katılarak öğrencileri yalnız bırakmadı. Programda polis ekipleri tarafından teknolojinin bilinçli kullanımı, internet ve ekran bağımlılığının yol açabileceği sorunlar ile sanal dünyada dikkat edilmesi gereken güvenlik kuralları hakkında sunum yapıldı. Seminer, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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