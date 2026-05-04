ALKÜ'de uluslararası gençlik projesi başladı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) "Gençlikte Yeşil Adımlar Ortak Yarınlar" başlıklı Gençlik Değişim Programı kapsamında Alanya'ya gelen Irak Al-Mustaqbal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hassan ShakerMajdi ve öğrenciler ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ı ziyaret ettiler.

"Gençlikte Yeşil Adımlar Ortak Yarınlar" başlıklı Gençlik Değişim Programı, Türkiye (Antalya-Alanya) ve Irak (Babil) arasında gençleri bir araya getirerek sürdürülebilir gelecek vizyonuna katkı sunmayı hedefliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda ve Avrupa Birliği fonları desteğiyle hayata geçirilen proje, uluslararası iş birliği açısından güçlü bir örnek teşkil ediyor. Projenin paydaşları arasında yer alan Muratpaşa Gençlik Merkezi gençlik çalışmaları alanındaki deneyimiyle sürece aktif katkı sağlarken, ALKÜ Enerji Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü de projenin akademik ve uygulamalı boyutunda stratejik ortak olarak yer alıyor. Bu kapsamda koordinatörlük, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kampüs uygulamaları alanlarında eğitim, içerik geliştirme ve saha uygulamalarını yürütüyor.

Projeye dahil olan Irak'ta bulunan Al-Mustaqbal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hassan Shaker Majdi, akademisyenler ve öğrencilerle birlikte Alanya'ya gelerek Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ı ve üniversite yönetimini ziyaret ettiler. Ziyarette Rektör Türkdoğan ve Rektör Majdi hediyeleşerek projenin hayırlı olmasını dilediler. Proje kapsamında yürütülen faaliyetler, yalnızca teorik eğitimlerle sınırlı kalmayıp saha uygulamaları ve kültürel etkileşimlerle destekleniyor. İlk gün gerçekleştirilen yenilenebilir enerji eğitimlerinde katılımcılar, güneş enerjisi sistemleri, enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm konularında bilgi edinirken, Alanya'nın tarihi ve turistik alanları gezilerek kültürel farkındalık artırıldı. Programda Akseki Meslek Yüksekokulu önemli bir uygulama merkezi olarak öne çıkıyor. Akseki'de gerçekleştirilecek faaliyetlerde katılımcılar, endemik bitkilerin tanıtımı, doğal ürün geliştirme ve koku üretimi gibi uygulamalı eğitimlere katılacak. Bununla birlikte bölgenin tarihi dokusu, geleneksel mimari yapıları, düğmeli evleri, doğal alanları ve kırsal yaşam kültürü yerinde incelenerek sürdürülebilirlik kavramının yerel ölçekteki yansımaları gözlemlenecek. Bu kapsamda Akseki'nin doğal ve kültürel mirası, projenin çevresel farkındalık boyutuna güçlü bir katkı sunacak. Bilim ve teknoloji boyutunda ise Antalya'da gerçekleştirilen bilim merkezi ziyaretleri, inovasyon atölyeleri ve havacılık alanındaki uygulamalı eğitimler ile gençlerin teknik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Programda değerlendirme toplantısı ve sertifika töreni ile katılımcılar edindikleri bilgi ve deneyimleri paylaşırken, Antalya'nın tarihi ve kültürel alanlarına yönelik gezilerle program tamamlandı. - ANTALYA

