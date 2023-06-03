Alanya'da Uluslararası Medya Akademisi Projesi başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Uluslararası Medya Akademisi Projesi'nin ilk bölümü gerçekleştirildi.

Alanya Kaymakamlığı, Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) işbirliğinde başlatılan 'Uluslararası Medya Akademi Projesi', Eczacı Güzin - Velittin Bekrioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde başladı.

Programa Akdeniz Gazeteciler Federasyonu ve AGC Başkanı Gaye Coşkun, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek, Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel, Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğü Başmuhabiri Yasin Tuncer ve gazeteci Servet Sipahioğlu, konuşmacı olarak katıldı.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, projenin açılış konuşmasında medyanın değişim gösterdiğini belirtti. Bu değişime çocukların da hazır olması gerektiğini dile getiren Ürkmezer, "Projeyle çocukların hayata hazır hale gelmesi ve o mesleğe duydukları ilginin, şimdiden edindikleri bilgi ve tecrübeyle ömür boyu yanlarında gelmesini hedefliyoruz. Sadece gazeteciler cemiyetimize değil birden fazla sivil toplum kuruluşlarıyla, çocuklarımızın bilgi, görgü ve tecrübelerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz." dedi.

AGC Başkanı Gaye Coşkun ise mesleki eğitimin çok değerli olduğunu belirtti. Bu projeyle mesleki eğitimin önemine atıfta bulunmak istediklerini dile getiren Coşkun, "Bir sürü arkadaş istihdam etmek istiyoruz ama insan kaynağına ulaşamıyoruz. Dolayısıyla liseden itibaren bu eğitimi almak, bu kültürle yetişmek ve gazetecilik etik değerlerini tanıyabilmek adına bu okullarımız çok önemli." ifadelerini kullandı.