Alanya ATABEM'de Robotik Kodlama Kursu İlgi Gördü

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) Alanya şubesinde verilen robotik kodlama kursuna 16 öğrenci katıldı. Kurs kapsamında öğrencilere birden fazla mühendislik dalının tanıtılması ve sayısal düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Öğrenciler, sensörlerin çalışma yapısı ve kullanım alanları hakkında da eğitim aldıktan sonra bluetooth kontrollü araba projelerini başarıyla tamamladılar. Alanya ATABEM yaz okulu kayıtları ise 5-11 Haziran 2023 tarihleri arasında başlayacak.

Alanya'da 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında hizmete başlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) ilk yılını tamamladı. 36 kurs ile 208 öğrenciye ücretsiz eğitim veren Alanya ATABEM'in robotik kodlama kursu ilgi gördü.

Alanya ATABEM'de robotik kodlama kursuna toplam 16 öğrenci katıldı. Robotik kodlama eğitiminde birden fazla mühendislik dalının öğrencilere tanıtılmasının yanında, sayısal düşünme becerilerinin geliştirilmesi, algoritmik düşünme, karşılaşılan problemlere farklı bakış açıları ile bireysel çözümler üretilmesi hedeflendi. 2022 yılı aralık ayında robotik kodlama ile elektronik ve yazılımın bir arada kullanıldığı sistemlerin çalışma mantığı ile birlikte günlük hayatta sık görülen sensörlerin çalışma yapısı ve kullanım alanları hakkında da eğitim verildi.

BLUETOOTH KONTROLLÜ ARABA PROJESİ YAŞAMA GEÇİRİLDİ

Öğrenciler robotik kodlama setindeki benzer sensörleri kullanarak bulundukları ortamın ısı, sıcaklık, nem, ışık yoğunluğu gibi durumlarını ölçerek bu bilgileri LCD ekranda gösteren çeşitli uygulamalarla birlikte bir akıllı ev sistemi uygulaması ile bluetooth kontrollü araba projelerini başarı ile tamamladı.

Alanya ATABEM Birim Sorumlusu Can Baysal, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Muhittin Böcek'in yerinde, yaparak ve yaşayarak öğrenme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla Alanya'da da ücretsiz olarak açtığı ATABEM Kurs Merkezi'mizde ilk yılımızı tamamladık. Öğrencilerimize verilen robotik kodlama dersleri kapsamında bluetooth kontrollü araba projeleri başarılı bir şekilde hayata geçirildi. Bir ilk olan bu proje önümüzdeki dönemlerde daha büyük ilgi görecek" dedi.

ALANYA ATABEM YAZ OKULU AÇILIYOR

Alanya ATABEM yaz okulu kayıtları ise 5-11 Haziran 2023 tarihleri arasında başlayacak. İnternet üzerinden alınacak ön kayıtların ardından kesin kayıtlar, 12 ile 16 Haziran arasında kurs merkezlerine şahsen müracaat ile alınacak. ATABEM Yaz Okulu ise 3 Temmuz ile 25 Ağustos 2023 tarihleri arasında 14 kurs ile yürütülecek.