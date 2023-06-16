Alaçam'da Öğrenciler Karnelerini Aldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde eğitim öğretim yılı, öğrencilerinin karnelerini almasıyla sona erdi. İlçede ilköğretimlerde 2 bin 187, liselerde ise 820 olmak üzere 3 bin 7 öğrenciye karne verildi. Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özkurt, Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu'nda düzenlenen törende öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Zaman, okul müdürü Taylan Mete'den bilgi aldıktan sonra sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini verdi. Zaman, öğrencilere yaz tatilinde hem dinlenip hem de bol bol kitap okumalarını tavsiyesinde bulundu.