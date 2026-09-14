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Aksaray’da 82 bin 421 öğrenci ders başı yaptı

Aksaray’da 82 bin 421 öğrenci ders başı yaptı
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Aksaray’da 82 bin 421 öğrenci için ders zili çaldı.

Aksaray'da 82 bin 421 öğrenci için ders zili çaldı.

2026-2027 eğitim öğretim yılı dolayısıyla Sağlık Beldesi'ndeki Sağlık İlkokulu'nda İlköğretim Haftası kutlama programı gerçekleştirildi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, Milli Eğitim Bakanlığının 'Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik' temasıyla yeni döneme başladıklarını belirterek, "Kentteki güncel eğitim verilerini açıkladı. Uzantı, Aksaray genelinde 491 okul, 4 bin 506 sınıf ve 6 bin 403 öğretmen ile birlikte 82 bin 421 öğrencinin ders başı yaptığını belirterek tüm öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

Konuşmaların ardından 4. sınıf öğrencisi okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine 'hoş geldiniz' konuşması yaparak günün anlam ve önemini belirten şiir okudu. Törende 1. sınıf öğrencilerine çiçek takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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