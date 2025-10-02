Akkuyu Nükleer A.Ş. Çocuklar İçin Resim Yarışması Düzenliyor

AKKUYU Nükleer A.Ş., 5 ila 15 yaş arasındaki çocuklar için ulusal resim yarışması düzenliyor. Bu yılki yarışmanın teması 2025 yılının Türkiye'de 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesi dolayısıyla ' Akkuyu Benim Ailem' olacak.

Aynı ailenin farklı nesillerden üyelerinin çalışmasına olanak sağlayan uzun ömürlü nükleer enerji sektöründe de ayrı bir önem taşıyan aile kavramı, bu yılki yarışmada öne çıkacak. Yarışmaya katılanlar hem nükleer enerji sektörünün sürekliliği hem de ailenin nükleer güç santrali çalışanlarının hayatındaki rolü üzerine düşünerek bunu resmedecek. Yarışmaya katılacak çocuklar kendilerini bir nükleer sektör çalışanı olarak hayal edebileceği gibi, nükleer santral uzmanlarının günlük çalışmalarını da tasvir edebilecekler.

Yarışma; 5-8, 9-12, ve 13-15 olmak üzere farklı yaş kategorilerinde gerçekleştirilecek. Katılımcıların çalışmaları, profesyonel jüri tarafından uygulama tekniği, sanatsal ifade ve yarışma temasına uygunluk açılarından değerlendirilecek. Her kategoride ilk üçe giren katılımcılar, Akkuyu Nükleer A.Ş.'den ödüller kazanacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Yarışmaya katılmak için yapılacak olan resmin taranarak veya fotoğraflanarak ilgili belgelerle birlikte 15 Ekim tarihine kadar konu satırına 'Akkuyu Nükleer Resim Yarışması' yazılarak şirkete ait bir e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

"Başvuru formunun, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onay beyanının doldurulması ve ulusal resim yarışması kurallarına ilişkin açıklamanın okunması, yarışmaya katılım için zorunlu bir koşuldur. Belge örnekleri resim yarışması linkinden indirilebilecektir.

"Çocuklara yönelik resim yarışması, AKKUYU NÜKLEER'in geleneksel yıllık etkinlikleri arasında bulunuyor. İlk çevrim içi yarışma 2020 yılında Rusya İş birliği Temsilciliği'nin (Rossotrudniçestvo) Türkiye Cumhuriyeti'ndeki temsilciliği ile ortaklaşa düzenlendi. 2024 yılında da çevrim içi formatta gerçekleşen yarışma, İstanbul, Ankara, Mersin ve diğer illerden olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından katılımcıları bir araya getirdi."