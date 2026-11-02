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Akıllı otopark projesine uluslararası ödül

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Akıllı otopark projesine uluslararası ödül
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Amasyalı öğrenci Mehmet Yusuf Bıyıklı’nın hazırladığı "Akıllı Otopark Sistemi" projesi uluslararası yarışmada üçüncü oldu.

Amasyalı öğrenci Mehmet Yusuf Bıyıklı'nın hazırladığı "Akıllı Otopark Sistemi" projesi uluslararası yarışmada üçüncü oldu.

Gaziantep'te 22 ülkeden toplam 142 projenin yarıştığı 8. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'ne Öğretmen Mevlüt Şahin'in danışmanlığındaki projeyle katılan Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Mehmet Yusuf Bıyıklı, üçüncülük ödülü kazandı.

Çok katlı otoparklarda yaşanan boş park yeri arama sorununa yenilikçi bir çözüm sunan sistem sayesinde sürücüleri en yakın boş park alanına yönlendirerek hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlanmasını hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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