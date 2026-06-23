Haberler

Akdeniz Üniversitesi URAP dünya sıralamasında 40 basamak yükseldi

Akdeniz Üniversitesi URAP dünya sıralamasında 40 basamak yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akdeniz Üniversitesi, URAP 2025-2026 Dünya Üniversite Sıralamasında geçen yıla göre 40 basamak ilerleyerek dünya genelinde 1182'nci, Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında ise 18'inci sıraya yükseldi.

Akdeniz Üniversitesi, URAP 2025-2026 Dünya Üniversite Sıralamasında geçen yıla göre 40 basamak ilerleyerek dünya genelinde bin 182'nci sıraya yükseldi. Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında ise 18'inci sırada yer aldı.

Akdeniz Üniversitesi, uluslararası akademik alandaki istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (URAP) tarafından açıklanan 2025-2026 Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarına göre Akdeniz Üniversitesi, geçen yıla göre 40 basamak yükselerek dünya genelinde bin 182'nci sıraya yerleşti. Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında da 18'inci sırada yer alan üniversite, araştırma odaklı gelişimini bir kez daha uluslararası ölçekte tescilledi.

Bilimsel üretkenlikte istikrarlı başarı

Dünya genelinde 3 binden fazla üniversitenin değerlendirildiği URAP Dünya Üniversite Sıralamasında yükseköğretim kurumları; makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman üretimi, akademik etki ve uluslararası iş birliği gibi bilimsel performans göstergelerine göre değerlendiriliyor. Akdeniz Üniversitesi, özellikle araştırma etkisi ve bilimsel üretkenlik alanlarındaki yükselen performansıyla dünya sıralamasındaki yükselişini sürdürdü. Elde edilen sonuç, üniversitenin bilimsel üretim kapasitesinin ve uluslararası akademik görünürlüğünün istikrarlı biçimde güçlendiğini ortaya koydu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı

Denizden de baskın yapıldı! 6 şirkete el konuldu, 10'una kayyum atandı
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti

Erdoğan'dan kurmaylarına son dönemin en sert talimatı!

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'yi şampiyon yapan efsane hocadan kahreden haber

Fener'i şampiyon yapan efsane hocadan kahreden haber
Dev operasyondan detaylar! İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi

Dev operasyondan detaylar! İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi
Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu

Açılıp saçılıp bambaşka biri oldu

Defne Samyeli'nin kızının görüntüleri olay oldu

Defne bunu görmesin

Bahçeli'yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek

Bahçeli'yi küplere bindiren rapor: Herkes haddini bilecek
Sen misin AVM denetlemeye kalkan! Emniyet'ten ilk fotoğraflar geldi

Emniyet'ten ilk fotoğraflar geldi! Artık bu havalarından eser yok
Restoranın ortasında namaz kıldı! Görüntü kullanıcıları ikiye böldü

Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü