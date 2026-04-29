Akdeniz Üniversitesi logolu ürünler mağazası açıldı

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki Olbia Çarşısı'nda Akdeniz Üniversitesi Logolu Ürünler Mağazası Akdeniz'den açıldı.

Akdeniz Üniversitesi kampüsünde bulunan Olbia Çarşısı'nda Akdeniz Üniversitesi Logolu Ürünler Mağazası Akdeniz'denin açılışı gerçekleştirildi. Açılış kurdelesini kesen Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve beraberindeki heyet, mağazayı dolaşarak ürünler hakkında bilgi aldı. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, mağazanın Akdeniz Üniversitesi ailesi için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Öğrenciler ve mezunlar için çeşitli tasarımlar

Akdeniz Üniversitesi'nin kurumsal kimliğini ve öğrenci aidiyetini pekiştiren mağazası Akdeniz'den geniş ürün yelpazesiyle hem öğrencilerin hem de mezunlar için çeşitli tasarımlarıyla Akdeniz Üniversitesi ruhunu yansıtıyor. Mağaza, tekstilden kırtasiyeye kadar onlarca farklı kategoride ürünü bünyesinde bulunduruyor.

Mağazada akademik hayatın vazgeçilmezi olan şık defterler, kalem setleri ve üniversite temalı kupaları da yer alıyor. Mağaza ayrıca, mezuniyet törenleri için özel olarak tasarlanan hatıra ürünleriyle de eski ve yeni öğrenciler arasında bir gönül köprüsü kuruyor.

İnternet üzerinden satış

www.akdenizden.com web sitesiyle tamamen resmi ve güvenli bir platform üzerinden hizmet veren mağaza, Türkiye'nin her yerine kargo imkanı sunarak Akdeniz Üniversitesi markasını Antalya sınırlarının dışına taşıyor. Akdeniz Üniversitesi logolu en yeni ürünleri incelemek ve kampüs modasına ayak uydurmak isteyenler, www.akdenizden.com adresini ziyaret ederek online sipariş verebilecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı