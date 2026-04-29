Akdeniz Üniversitesi logolu ürünler mağazası açıldı

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki Olbia Çarşısı'nda Akdeniz Üniversitesi Logolu Ürünler Mağazası Akdeniz'den açıldı.

Akdeniz Üniversitesi kampüsünde bulunan Olbia Çarşısı'nda Akdeniz Üniversitesi Logolu Ürünler Mağazası Akdeniz'denin açılışı gerçekleştirildi. Açılış kurdelesini kesen Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve beraberindeki heyet, mağazayı dolaşarak ürünler hakkında bilgi aldı. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, mağazanın Akdeniz Üniversitesi ailesi için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Öğrenciler ve mezunlar için çeşitli tasarımlar

Akdeniz Üniversitesi'nin kurumsal kimliğini ve öğrenci aidiyetini pekiştiren mağazası Akdeniz'den geniş ürün yelpazesiyle hem öğrencilerin hem de mezunlar için çeşitli tasarımlarıyla Akdeniz Üniversitesi ruhunu yansıtıyor. Mağaza, tekstilden kırtasiyeye kadar onlarca farklı kategoride ürünü bünyesinde bulunduruyor.

Mağazada akademik hayatın vazgeçilmezi olan şık defterler, kalem setleri ve üniversite temalı kupaları da yer alıyor. Mağaza ayrıca, mezuniyet törenleri için özel olarak tasarlanan hatıra ürünleriyle de eski ve yeni öğrenciler arasında bir gönül köprüsü kuruyor.

İnternet üzerinden satış

www.akdenizden.com web sitesiyle tamamen resmi ve güvenli bir platform üzerinden hizmet veren mağaza, Türkiye'nin her yerine kargo imkanı sunarak Akdeniz Üniversitesi markasını Antalya sınırlarının dışına taşıyor. Akdeniz Üniversitesi logolu en yeni ürünleri incelemek ve kampüs modasına ayak uydurmak isteyenler, www.akdenizden.com adresini ziyaret ederek online sipariş verebilecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu

Emeklinin Kurban Bayramı'nda alacağı ikramiye belli oldu

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı

Fener taraftarını yıkan haber!

İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Necati'ye bir şok daha

İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Necati'ye bir şok daha
Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor

Geri dönüyorlar!

Kim bunu ilk kez itiraf etti: Askerlerimiz esir düşmemek için kendilerini patlattı

İlk kez açıkladı! Savaşa gönderdiği askerlerle ilgili çarpıcı itiraf
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı

Fener taraftarını yıkan haber!

1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!