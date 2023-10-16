Akdeniz Belediyesi Eğitim Desteği Başvuru Süresini Uzattı

Mersin'in merkez ilçesi Akdeniz Belediyesi, üniversite öğrencilerine sağladığı eğitim desteği için başvuru sürecini uzattı. 2 yıllık bölüm kazanan öğrencilere 3 bin TL, 4 yıl ve üstü bölüm kazanan öğrencilere ise 5 bin TL tutarında destek verilecek. Başvuruların son tarihi 18 Ekim 2023 olarak güncellendi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin, üniversitelerin 2 yıllık bölüm kazanan öğrencilere 3 bin TL, 4 yıl ve üstü bölüm kazanan öğrencilere sağlayacağı 5 bin TL tutarındaki eğitim desteği için başvuru süreci uzatıldı. Eğitim desteğinden faydalanmak için son başvuru tarihi 18 Ekim 2023 Çarşamba günü olarak güncellendi.

Akdeniz Belediye Meclisi'nin oybirliği ile aldığı bir kararla, Akdeniz ilçesi sınırlarında ikamet eden ve 2023 YKS sonucuyla üniversiteye yerleşen lisans ve önlisans öğrencileri için sağladığı eğitim desteği başvurularında süreç uzatıldı. Bu yıl, üniversitelerin 2 yıllık bölümlerini kazanan öğrencilere 3 bin TL, 4 ve üstü bölüm kazana öğrencilere de 5 bin TL sağlanacak. Eğitim desteğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin, nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenci belgesi ve ailesinin tarihçeli yerleşim yeri belgesi ile 18 Ekim 2023 Çarşamba gününe dek merkez hizmet binası veya Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne başvurması gerekiyor. Dileyen öğrenciler '03243366583', '03243360310' veya '05527690802' numaralı telefonlar üzerinden de bilgi alabilir.

Akdeniz Belediyesinin bu yıl sağlayacağı eğitim desteğinden faydalanmak için gereken şartlar ise şöyle sıralanıyor:

"2023 YKS sonucu ile üniversiteye yerleşmiş olmak, ön lisans veya lisans öğrencisi olması, ailesinin Akdeniz ilçesinde ikamet ediyor olması, devlet üniversitesinde okuyor olmak, vakıf üniversitelerinde veya KKTC'de bulunan vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuyor olmak." - MERSİN