Karabük Milli Eğitim Müdürü Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, yaz döneminde devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını (DYK) inceleyerek öğrencilerle bir araya geldi.

Safranbolu Şehit Murat Akdemir Anadolu Lisesi'ndeki kursta incelemede bulunan Akbaş'a Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevket Küçükzoroğlu ile Şube Müdürü Emine Bilge Karataş eşlik etti. Ziyarette, Okul Müdürü Yaşar Başaran'dan okulun fiziki durumu, yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklar ile yaz döneminde devam eden kurslar hakkında bilgi alan Akbaş, ardından kursların yürütüldüğü sınıfları ziyaret etti. Öğretmenlerden kurs süreci, öğrencilerin katılımı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Akbaş, öğrencilerle de bir süre sohbet ederek YKS hazırlık süreçlerine ilişkin tavsiyelerde bulundu. Yaz tatili dönemini verimli değerlendirerek kurslara devam eden öğrencileri tebrik eden Akbaş, "Yaz döneminde kurslarınıza devam ederek devletimizin sizlere sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendiriyorsunuz. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarımızın hazırlık sürecinizde sizlere önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hedeflerinize ulaşmak için planlı, disiplinli ve kararlı bir şekilde çalışmaya devam edin" dedi.

Öğrencilere yalnızca akademik başarıya değil, çok yönlü gelişime de önem vermeleri gerektiğini hatırlatan Akbaş, "Kendinizi çok yönlü geliştirmeyi hayatınızdan hiçbir zaman çıkarmayın. Akademik çalışmalarınızın yanında sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da kendinizi geliştirin. Milli ve manevi değerlerimizi bilin, sahip çıkın ve hayatınıza yansıtın" ifadelerini kullandı.

Üniversite ve meslek tercihlerinin öğrencilerin geleceklerini şekillendiren önemli bir süreç olduğuna dikkat çeken Akbaş, şunları kaydetti:

"YKS sonrasında üniversite tercihlerinizi yaparken kendinizi hangi alanda, hangi bölümde ve hangi meslekte mutlu hissedeceğinizi göz önünde bulundurun. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alarak geleceğinize yön verin. Biz sizlere güveniyoruz. Ailelerinize de bizden mutlaka selamlarımızı iletin. Hepinize YKS hazırlık sürecinizde ve eğitim hayatınızda başarılar diliyorum."

Kurslarda görev yapan öğretmenleri de tebrik eden Nevzat Akbaş, yaz döneminde öğrencilerin akademik gelişimine katkı sunmak amacıyla özveriyle görev yapan öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı