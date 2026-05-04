Haberler

Akademi ve iş dünyası eğitimin geleceği için bir araya geldi

Akademi ve iş dünyası eğitimin geleceği için bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi, eğitim programlarını iş dünyasının ihtiyaçlarına göre şekillendirmek ve üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla oluşturduğu yeni Danışma Kurulu'nun ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi, eğitim programlarını iş dünyasının ihtiyaçlarına göre şekillendirmek ve üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla oluşturduğu yeni Danışma Kurulu'nun ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Sakarya Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda, yükseköğretimin geleceği ve yeni nesil yetkinlikler ele alındı. Toplantıya Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sima Nart, bölüm başkanları ve iş dünyasından çok sayıda temsilci katıldı.

"Eğitimde proaktif yaklaşım benimsiyoruz"

Toplantının açılışında konuşan İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sima Nart, sosyal bilimler eğitiminde yaşanan küresel değişime dikkat çekti. Değişen trendlere karşı proaktif bir yaklaşım benimsediklerini ifade eden Nart, akreditasyon süreçlerinde ve eğitim niteliğinin artırılmasında sektör temsilcilerinin görüşlerinin kritik önem taşıdığını belirtti. Nart, anket çalışmaları ve staj imkanlarının artırılması yoluyla sektör deneyimlerinin öğrencilere aktarılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu ise dijital teknolojilerin iş gücü piyasasında oluşturduğu dönüşüme değinerek, uygulamalı eğitime ağırlık verdiklerini vurguladı. Yükseköğretimde sadece diplomanın yeterli olmadığı bir döneme girildiğini kaydeden Köseoğlu, mikro yeterlilikler ile analitik düşünme becerilerinin ön plana çıktığını ifade etti. Köseoğlu, Araştırma Üniversiteleri arasında yer alan SAÜ'nün savunma sanayii, dijital sağlık ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda Ar-Ge projeleri yürüttüğünü belirterek, Danışma Kurulu'ndan temel beklentilerinin öğrencilerin mezuniyet sonrası ihtiyaç duyacağı yetkinliklere dair sahadan geri bildirim almak olduğunu söyledi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu

Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait tanker vuruldu

ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler

ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler
Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı

Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'e çıkan Amedspor'dan Icardi bombası

Amedspor'dan Icardi bombası
Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferine tepki

Kante transferinin maliyetine bir tepki de Süper Lig'in yeni ekibinden
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Süper Lig'e çıkan Amedspor'dan Icardi bombası

Amedspor'dan Icardi bombası
2021 yılında Ali Koç'un rakibi olan başkan adayı hayatını kaybetti

Ali Koç'un rakibi olmuştu! Fenerbahçe başkan adayı hayatını kaybetti
12 kurşunla öldürülen İlayda'nın babasından mahkemede şok karar

12 kurşunla öldürülen İlayda'nın babasından mahkemede şok karar