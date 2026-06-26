Ahlat'ta karne heyecanı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 12 bin 370 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Ahlat'ta 2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanması nedeniyle Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nda karne töreni düzenlendi. Başkan Vekili Cahit Aycan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün ve beraberindekiler ziyaret ettikleri sınıflarda, öğrencilere karne ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, eğitim ailesiyle birlikte 2025-2026 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Akgün, "İlçemizde eğitim faaliyetleri; 37 ilkokul, 24 ortaokul, 7 lise, 5 okul öncesi eğitim kurumu ve 3 diğer eğitim kurumu olmak üzere toplam 76 eğitim kurumunda yürütülmüştür. Eğitimin her kademesinde görev yapan 790 öğretmenimiz, bilgi ve birikimleriyle öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunarak geleceğe emin adımlarla hazırlanmalarında önemli rol üstlenmiştir. 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilçemizde toplam 12 bin 370 öğrencimiz eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlamıştır. Bu başarı; öğrencilerimizin azmi, öğretmenlerimizin fedakarlığı, okul yöneticilerimizin gayreti, velilerimizin desteği ve eğitim camiamızın ortak emeğinin bir sonucudur. Eğitim yolculuğunda özveriyle görev yapan tüm yönetici ve öğretmenlerimize, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen velilerimize ve yıl boyunca büyük emek gösteren sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyor; öğrencilerimizin yaz tatilini dinlenerek, kitap okuyarak ve kendilerini geliştirerek geçirmelerini temenni ediyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı