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AGÜ öğrencisi Mustafa Karakaya, fabrikanın üniversiteye dönüşünü 103 eserle anlattı

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AGÜ öğrencisi Mustafa Karakaya, fabrikanın üniversiteye dönüşünü 103 eserle anlattı Haber Videosunu İzle
AGÜ öğrencisi Mustafa Karakaya, fabrikanın üniversiteye dönüşünü 103 eserle anlattı
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Kayseri'de AGÜ Endüstri Mühendisliği öğrencisi Mustafa Karakaya, eğitim gördüğü üniversitenin bez fabrikasından üniversiteye dönüşümünü 103 eserlik sergiyle anlattı. Cumhuriyet'in 103 yılında açılan sergi, ziyaretçileri tarihi yolculuğa çıkardı.

Kayseri'de üniversite öğrencisi Mustafa Karakaya, eğitim gördüğü üniversitenin tarihini 103 eserin yer aldığı sergiyle anlattı.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Endüstri Mühendisliği öğrencisi Mustafa Karakaya, eğitim gördüğü üniversitenin bez fabrikasından üniversiteye dönüşünü sergiyle anlattı. Kayseri tarihi koleksiyonu ile tanınan Faruk Yaman'ın katkılarıyla Cumhuriyet'in 103 yılında 103 eserin yer aldığı sergi, katılanları tarihi bir yolculuğa çıkardı.

Kayseri protokolünün katılımı ile açılan sergi hakkında bilgiler veren Mustafa Karakaya, "Cumhuriyetimizin 103. yılında 103 eserle açtığımız bu sergide fabrikanın teknik haritaları, orijinal el çizimi belgeler, fabrikanın işçisine sunduğu sosyal imkanlar ve bu binaların üniversiteye nasıl modern bir şekilde dönüştüğünü anlatıyor. İçinde bulunduğumuz bu fabrikanın temelleri 20 Mayıs 1934'te İsmet İnönü tarafından atılıyor. Aradan 16.5 ay geçtikten sonra 16 Eylül 1935'te Celal Bayar tarafından açılışı yapılıyor. İçerisinde binlerce işçi çalışıyor. İşçisine sunduğu imkanlar ise hayret edici. Paten sahaları, hokey sahaları, basketbol, voleybol, futbol, tiyatrolar, bale gösterileri, operalar... Bunların hepsini işçisine sunuyor. Kendi elektriğini üretiyor, kendisine ait polis karakolu var, kendi işçisine ait lojmanları var. Aynı zamanda sadece burada pamuk üretilmiyor. İşçiler modern bir şekilde dokunuyor ve modernleşiyor. İşçiler modern çağın şartlarına uygun bir şekilde yetiştiriliyor. İşte şu an bizim de içinde bulunduğumuz bu alan; dokumadan nasıl okullara dönüştü, çarkların sesinden amfilerin sesine dönüşüm sürecini anlattığımız bir sergi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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