Ağrı'da velinin öğretmene gönderdiği ses kaydı viral oldu

Ağrı'da görev yapan bir öğretmenin, öğrencileri için hazırladığı kurabiyeleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından bir veli tarafından gönderilen duygusal mesaj gündem oldu.

"O ELLERİNE KURBAN OLURUM"

Paylaşımı gördükten sonra öğretmene ses kaydı atan veli, "Hocam ben Instagram'a baktım, kurabiye yapıyordun. Bizim çocuklarımız için yapıyorsun, Allah senden razı olsun. Senin o ellerine kurban olurum anneciğim" ifadelerini kullandı.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Mesaj kısa sürede sosyal medyada yayılarak kullanıcıların dikkatini çekti; paylaşım, öğretmenlik mesleğinin fedakârlığı ve velilerle kurulan sıcak ilişkiye dair olumlu tepkiler aldı.