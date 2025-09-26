Haberler

Ağrı'da velinin öğretmene gönderdiği ses kaydı viral oldu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ağrı'da velinin öğretmene gönderdiği ses kaydı viral oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ağrı'da velinin öğretmene gönderdiği ses kaydı viral oldu
Haber Videosu

Ağrı'da bir öğretmenin öğrencileri için hazırladığı kurabiyeleri paylaşmasının ardından bir veliden gelen "Allah senden razı olsun, senin o ellerine kurban olurum anneciğim" şeklindeki ses kaydı sosyal medyada gündem oldu.

Ağrı'da görev yapan bir öğretmenin, öğrencileri için hazırladığı kurabiyeleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından bir veli tarafından gönderilen duygusal mesaj gündem oldu.

"O ELLERİNE KURBAN OLURUM"

Paylaşımı gördükten sonra öğretmene ses kaydı atan veli, "Hocam ben Instagram'a baktım, kurabiye yapıyordun. Bizim çocuklarımız için yapıyorsun, Allah senden razı olsun. Senin o ellerine kurban olurum anneciğim" ifadelerini kullandı.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Mesaj kısa sürede sosyal medyada yayılarak kullanıcıların dikkatini çekti; paylaşım, öğretmenlik mesleğinin fedakârlığı ve velilerle kurulan sıcak ilişkiye dair olumlu tepkiler aldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Eğitim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aleyna Çakır davasında mahkeme salonunu buz kestiren sözler: Defalarca dayak yedi

Aleyna Çakır davasında mahkeme salonunu buz kestiren sözler
Kadere bak! Güllü 2 gün önce bakın hangi planları yapmış

Kadere bak! Güllü 2 gün önce bakın hangi planları yapmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.