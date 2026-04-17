Ağrı'da okul ve yurt güvenliği toplantısı yapıldı

Ağrı'da okul ve yurt güvenliği toplantısı yapıldı
Ağrı Valisi Önder Bozkurt başkanlığında yapılan toplantıda, okul ve yurtların güvenliği için mevcut tedbirler ve alınması gereken önlemler ele alındı.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt başkanlığında, okul ve yurtların güvenliğine yönelik kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik koordinasyonunda düzenlenen toplantıya, il merkezinde görev yapan ilk, orta ve lise kademelerindeki okul müdürlerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi katıldı.

Toplantıda, öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik mevcut uygulamalar ele alınırken, eğitim kurumları ve yurt çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve muhtemel risklere karşı alınabilecek ilave önlemler üzerinde duruldu.

Okulların iç ve dış güvenliği kapsamında giriş-çıkış düzeni, çevre denetimleri, kamera sistemleri, ziyaretçi uygulamaları ve servis güzergahları yeniden gözden geçirildi. Ayrıca öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlara ilişkin güvenlik analizleri yapıldı.

Toplantıda, okul yönetimleri, rehberlik servisleri, öğretmenler, aileler, kolluk birimleri ve ilgili kamu kurumları arasında erken uyarı ve erken müdahale mekanizmalarının daha etkin hale getirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Çocukların güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanan toplantıda, okullarda alınan tedbirlerin artırıldığı ve risk unsurlarına karşı gerekli tüm önlemlerin titizlikle uygulanacağı belirtildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
