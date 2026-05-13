Köydeki çocuklar meslekleri uygulamalı etkinliklerle tanıdı

Ağrı'nın Hamur ilçesi Seyithanbey köyünde düzenlenen "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinliğinde meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri, çocuklara bilişim, çocuk gelişimi ve moda tasarımı mesleklerini uygulamalı etkinliklerle tanıttı.

Ağrı merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Seyithanbey köyünde gerçekleştirilen etkinlikte, Başsavcı İhsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri alanlarını uygulamalı etkinliklerle tanıttı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği programda bilişim teknolojileri, çocuk gelişimi ve moda tasarımı bölümlerine yönelik çeşitli çalışmalar yapıldı. Moda Tasarımı Teknolojileri Bölümü tarafından düzenlenen etkinliklerde kıyafet tasarımı, düğme dikimi ve keçeden kalemlik yapımı gerçekleştirildi. Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrencileri ise robotik sistemler ve elektronik uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte konuşan Başsavcı İhsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aysun Taşdemir, köy ziyaretleriyle öğrencilerin farklı meslekleri tanımasını amaçladıklarını belirterek, "Öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından hazırlanan çeşitli etkinlikleri burada gerçekleştiriyoruz. Özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencileri etkinliklere yoğun ilgi gösterdi. Bu köye gelme amacımız, öğrencilere bilişimi anlatmak ve farklı alanları tanıtmak. Aynı zamanda öğrencilerin gelecekte yapacakları bölüm seçimlerine katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Bilişim teknolojileri öğrencilerinden Hayrunnisa Levent ise, tanıttıkları robotun Erzincan'da düzenlenen bir yarışmada ikinci olduğunu ifade ederek, "Robotumuz siyah ve beyaz çizgileri sensörleri sayesinde algılayarak ilerliyor. Buradaki stantlarda yer alma amacımız, öğrencilere bilişim alanını tanıtmak ve kullandığımız malzemeleri göstermek. Böylece öğrencilerin ileride bölüm seçimi yaparken bilişim alanına yönelmelerine katkı sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe Hamur Kaymakamı Erkan Minuz ile Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş de katıldı. - AĞRI

