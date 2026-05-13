Haberler

Köydeki çocuklar meslekleri uygulamalı etkinliklerle tanıdı

Köydeki çocuklar meslekleri uygulamalı etkinliklerle tanıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Hamur ilçesindeki Seyithanbey köyünde düzenlenen 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' etkinliğinde meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri, bilişim, çocuk gelişimi ve moda tasarımı gibi meslekleri çocuklara tanıttı. Katılım yoğun oldu.

Ağrı'nın Hamur ilçesi Seyithanbey köyünde düzenlenen "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinliğinde meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri, çocuklara bilişim, çocuk gelişimi ve moda tasarımı mesleklerini uygulamalı etkinliklerle tanıttı.

Ağrı merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Seyithanbey köyünde gerçekleştirilen etkinlikte, Başsavcı İhsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri alanlarını uygulamalı etkinliklerle tanıttı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği programda bilişim teknolojileri, çocuk gelişimi ve moda tasarımı bölümlerine yönelik çeşitli çalışmalar yapıldı. Moda Tasarımı Teknolojileri Bölümü tarafından düzenlenen etkinliklerde kıyafet tasarımı, düğme dikimi ve keçeden kalemlik yapımı gerçekleştirildi. Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrencileri ise robotik sistemler ve elektronik uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte konuşan Başsavcı İhsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aysun Taşdemir, köy ziyaretleriyle öğrencilerin farklı meslekleri tanımasını amaçladıklarını belirterek, "Öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından hazırlanan çeşitli etkinlikleri burada gerçekleştiriyoruz. Özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencileri etkinliklere yoğun ilgi gösterdi. Bu köye gelme amacımız, öğrencilere bilişimi anlatmak ve farklı alanları tanıtmak. Aynı zamanda öğrencilerin gelecekte yapacakları bölüm seçimlerine katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Bilişim teknolojileri öğrencilerinden Hayrunnisa Levent ise, tanıttıkları robotun Erzincan'da düzenlenen bir yarışmada ikinci olduğunu ifade ederek, "Robotumuz siyah ve beyaz çizgileri sensörleri sayesinde algılayarak ilerliyor. Buradaki stantlarda yer alma amacımız, öğrencilere bilişim alanını tanıtmak ve kullandığımız malzemeleri göstermek. Böylece öğrencilerin ileride bölüm seçimi yaparken bilişim alanına yönelmelerine katkı sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe Hamur Kaymakamı Erkan Minuz ile Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş de katıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı

Böcek ailesinin etkin pişmanlık ifadeleri sonrası 3 ilde operasyon
Havza'da sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Savaş alanı gibi
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti

773 günde haritanın rengi değişti

Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet

Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKorhan Teke:

Yine erkek egzotik mesleklerin (robot, bilişim) başında.. kız çocuklara sadece moda ve çocuk gelişimi tanıtıyorlar demek ki ?? Köyde olsa bile cinsiyete göre sınırlandırılmış seçenekler sunmak aşırı saçma. Keşke hiç bir bölümü belirli cinsiyete has olmasa, herkes istediği mesleği özgürce seçebilse.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOsman Köse:

Ama ne için bu kadar gürültü yapıyorlar, gerçek sebepler ne acaba!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMahmut Emre Koç:

Vay be çok güzel bir girişim ?? Köydeki çocuklara böyle fırsatlar sunmak gerçekten iyi bir şey. Eski zamanlardan farklı olarak artık şehir dışındaki gençler de meslekleri yakından tanıyabiliyor ve kendi ilgi alanlarını keşfedebiliyor ?? Bu tür uygulamalı etkinlikler yapılmaya devam etmeli, çocuklara gerçek deneyim kazandırması açısından çok değerli ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Al-Nassr taraftarları, Al-Hilal’in VIP tribününe sopalarla saldırdı

Maçın ortasında resmen savaş çıktı

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin İrfan Can Kahveci'nin geleceği için kararı aynı

İki başkan adayının da kararı aynı: İşte İrfan'ın Fener'deki geleceği
Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç

Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç
Muhabirin sorusu Trump'ı küplere bindirdi: Aptal, sen zeki biri değilsin

Muhabirin sorusu Trump'ı küplere bindirdi! Hakaretler yağdırdı
Alperen Şengün, sevgilisini takipten çıktı

Büyük aşk bitti!

Samsun'da 10 dakikalık yağış sele yol açtı! Araçlar sürüklendi, evleri su bastı

10 dakika yağdı, ilçe bu hale geldi! Okullar tatil edildi
Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı

Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı
Babasını 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri şaşkına çevirdi: Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın

Babasını 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri şaşkına çevirdi