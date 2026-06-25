Haberler

Eleşkirt'te öğrenciler okudukları kitapları sanatla anlattı

Eleşkirt'te öğrenciler okudukları kitapları sanatla anlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde düzenlenen Kitap Şenliği'nde öğrenciler, okudukları kitapları tiyatro, karikatür ve canlandırmalarla tanıtarak sanatla buluşturdu. 1743 öğrencinin katıldığı etkinlikte 30 farklı çalışma sergilendi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde düzenlenen Kitap Şenliği'nde öğrenciler, okudukları kitapları tiyatrodan karikatüre, çizimlerden canlandırmalara kadar farklı yöntemlerle tanıtarak eserleri sanatla buluşturdu.

Eleşkirt Kaymakamlığı himayelerinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 15 Temmuz Parkı'nda gerçekleştirilen şenliğe ilçedeki tüm 6, 7, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedefleri doğrultusunda düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi, okuduklarını anlama ve ifade etme becerilerinin artırılması amaçlandı.

Programın açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt, günümüzde teknoloji bağımlılığının önemli bir toplumsal sorun haline geldiğini belirterek, öğrencilerin kitaplarla buluşmasının ve okudukları eserleri farklı açılardan değerlendirmelerinin önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel hedeflerinden birinin ruhen ve bedenen sağlıklı, yetkin ve erdemli bireyler yetiştirmek olduğunu ifade eden Kurt, bu hedef doğrultusunda okuyan, okuduğunu anlayan ve anladıklarını farklı şekillerde ifade edebilen nesillerin yetişmesinin önem taşıdığını dile getirdi.

Şenliğin, bu amaçla yürütülen çalışmaların final etkinliği olduğunu kaydeden Kurt, programın ilçedeki bütün 6, 7, 10 ve 11. sınıf öğrencilerini kapsadığını belirtti.

Öğrencilerin okudukları kitapları farklı bakış açılarıyla yorumladığını ve çeşitli anlatım yöntemleri geliştirdiğini aktaran Kurt, hazırlanan çalışmaların öğrencilerin kendi özgün fikirleriyle ortaya çıktığını ifade etti.

Benzer nitelikte bir etkinliğin daha önce gerçekleştirilmediğini belirten Kurt, program kapsamında 1743 öğrencinin yer aldığı çalışmaların finalinde 30 etkinliğin sergileneceğini söyledi.

Kurt, projeye destek veren kurumlara, yönetici ve öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve programa katılan misafirlere teşekkür etti.

Programda öğrenciler, okudukları eserleri çeşitli sanatsal çalışmalarla tanıttı. Kitap kahramanlarını canlandıran, eserleri çizgi film ve karikatürlere dönüştüren öğrenciler, hazırladıkları çalışmalarla ziyaretçilere eserleri farklı yönleriyle tanıtma fırsatı sundu.

Şenlik kapsamında okullardan seçilen çalışmalar doğrultusunda sözlü ve sanatsal içerikli 30 etkinlik sahnelendi. Öğrencilerin hazırladığı stantlar ve performanslar gün boyunca ziyaretçilerin ilgisini gördü.

Programa Eleşkirt Kaymakamı Ömer Saygılı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt, ilçe protokolü, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da kapatılacak yolların listesi belli oldu

Valilik listeyi yayınladı! Hepsi kapatılacak
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı

Olayların ilçesindeki infaz kamerada! Defalarca kafasına sıktı
Almanya'da termometreler 44 dereceyi gösterecek: Evden çıkmayın

Termometreler çıldıracak: Evden çıkmayın
Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isimden dikkat çeken sözler

Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isimden dikkat çeken sözler
Emniyet teşkilatına yönelik kullandığı ifadeler başına dert açtı! Hemen evinden alındı

Polislerle ilgili ileri geri konuştu, hemen evinden alındı
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

Ülkede facianın boyutu büyüyor! Ölü sayısı 10 binleri bulabilir

20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada

20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada