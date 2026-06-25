Eleşkirt'te öğrenciler okudukları kitapları sanatla anlattı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde düzenlenen Kitap Şenliği'nde öğrenciler, okudukları kitapları tiyatrodan karikatüre, çizimlerden canlandırmalara kadar farklı yöntemlerle tanıtarak eserleri sanatla buluşturdu.

Eleşkirt Kaymakamlığı himayelerinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 15 Temmuz Parkı'nda gerçekleştirilen şenliğe ilçedeki tüm 6, 7, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedefleri doğrultusunda düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi, okuduklarını anlama ve ifade etme becerilerinin artırılması amaçlandı.

Programın açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt, günümüzde teknoloji bağımlılığının önemli bir toplumsal sorun haline geldiğini belirterek, öğrencilerin kitaplarla buluşmasının ve okudukları eserleri farklı açılardan değerlendirmelerinin önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel hedeflerinden birinin ruhen ve bedenen sağlıklı, yetkin ve erdemli bireyler yetiştirmek olduğunu ifade eden Kurt, bu hedef doğrultusunda okuyan, okuduğunu anlayan ve anladıklarını farklı şekillerde ifade edebilen nesillerin yetişmesinin önem taşıdığını dile getirdi.

Şenliğin, bu amaçla yürütülen çalışmaların final etkinliği olduğunu kaydeden Kurt, programın ilçedeki bütün 6, 7, 10 ve 11. sınıf öğrencilerini kapsadığını belirtti.

Öğrencilerin okudukları kitapları farklı bakış açılarıyla yorumladığını ve çeşitli anlatım yöntemleri geliştirdiğini aktaran Kurt, hazırlanan çalışmaların öğrencilerin kendi özgün fikirleriyle ortaya çıktığını ifade etti.

Benzer nitelikte bir etkinliğin daha önce gerçekleştirilmediğini belirten Kurt, program kapsamında 1743 öğrencinin yer aldığı çalışmaların finalinde 30 etkinliğin sergileneceğini söyledi.

Kurt, projeye destek veren kurumlara, yönetici ve öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve programa katılan misafirlere teşekkür etti.

Programda öğrenciler, okudukları eserleri çeşitli sanatsal çalışmalarla tanıttı. Kitap kahramanlarını canlandıran, eserleri çizgi film ve karikatürlere dönüştüren öğrenciler, hazırladıkları çalışmalarla ziyaretçilere eserleri farklı yönleriyle tanıtma fırsatı sundu.

Şenlik kapsamında okullardan seçilen çalışmalar doğrultusunda sözlü ve sanatsal içerikli 30 etkinlik sahnelendi. Öğrencilerin hazırladığı stantlar ve performanslar gün boyunca ziyaretçilerin ilgisini gördü.

Programa Eleşkirt Kaymakamı Ömer Saygılı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt, ilçe protokolü, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı