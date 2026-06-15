Sünnetci: 'Eğitim yöneticileri geleceği şekillendiren liderlerdir'

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, eğitim yöneticilerinin yalnızca kurumları yöneten kişiler değil, aynı zamanda geleceği şekillendiren liderler olduğunu kaydetti.

Sünnetci ve şube müdürü Abdullah Kaya'nın katılımıyla gerçekleşen Yönetici Geliştirme Semineri sona Eğitim kurumlarının yönetim süreçlerini daha etkin, verimli ve çağın gerekliliklerine uygun şekilde yürütmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen seminer, okul ve kurum yöneticilerinin mesleki gelişimlerine önemli katkılar sundu. Seminer süresince eğitim liderliği, etkili iletişim, kurumsal gelişim, eğitimde kalite yönetimi, stratejik planlama ve güncel eğitim politikaları gibi birçok başlık ele alındı.

Kapanış programında konuşan Sünnetci, eğitim yöneticilerinin yalnızca kurumları yöneten kişiler değil, aynı zamanda geleceği şekillendiren liderler olduğunu vurguladı. Eğitimde başarının güçlü bir ekip ruhu ve ortak hedefler doğrultusunda hareket eden yönetim anlayışıyla mümkün olacağını ifade eden Sünnetci, seminer sürecine katkı sunan tüm eğitim yöneticilerine teşekkür etti.

Program, seminer sürecinin değerlendirilmesi, görüş ve önerilerin paylaşılması ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı