LGS'ye Afyonkarahisar'da yaklaşık 7 bin öğrenci katılacak

Yurt geneli ile birlikte Afyonkarahisar'da hafta sonu gerçekleştirilecek Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) yaklaşık 7 bin öğrencinin katılacağı belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgide, sınavın kent merkezinde 12 ilçelerde 23 okul olmak üzere toplamda 35 okulda yapılacağı kaydedildi. Sınava yaklaşık 7 bin öğrencinin katılacağı ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı