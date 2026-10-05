ADÜ, yeni kayıtlı öğrenciler için oryantasyon oturumları düzenliyor

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) 2026-2027 Akademik Yılı kapsamında, yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik oryantasyon ve bilgilendirme programları fakülte ve meslek yüksekokullarında devam ediyor.

Oryantasyon programları çerçevesinde, Eğitim Fakültesi, Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulunda yeni öğrenciler için bilgilendirme oturumları gerçekleştirildi. Programların temel amacı; öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamalarını, akademik süreçler hakkında bilgi edinmelerini ve sosyal farkındalık kazanmalarını desteklemek olarak belirlendi.

Üniversite genelinde süren oryantasyon etkinliklerinde öğrencilere; ders işleyişi, sınav süreçleri, çift anadal ve yandal programları, OBİS sistemi, staj uygulamaları, danışmanlık hizmetleri ile sosyal ve kültürel etkinlikler hakkında bilgiler veriliyor. Bu kapsamda, öğrencilerin akademik yaşama hızlı, bilinçli ve etkin biçimde uyum sağlamalarına katkı sunulması hedefleniyor.

Program, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı