Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş Atandı

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Keleş'in ataması yapıldı. Keleş, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olup, daha önce İnönü Üniversitesi'nde görev yapmıştır. Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete kararlarıyla Adıyaman Üniversitesi'ne rektör olarak atanmıştır.