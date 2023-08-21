Adıyaman Üniversitesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi Açıklandı

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı akademik takvimi açıklandı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş başkanlığında geçtiğimiz hafta toplanan senato sonrasında bahar ve güz döneminde uygulanmak üzere kararlar alındı.

Akademik takvim ile ilgili alınan karar, üniversitenin resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, YKS sonuçlarının açıklanması ve Adıyaman Üniversitesini kazanan öğrencilere hitaben bir mesaj yayımladı.

Rektör Kelleş mesajında, "Güneşin en güzel doğduğu şehir Adıyaman'a ve Adıyaman Üniversitesine hoş geldiniz. Çaba dolu, emekle geçen uzunca bir hazırlık dönemi ve ardından elde ettiğiniz önemli başarı ile bölgenin gelişen eğitim kurumlarından biri olan Adıyaman Üniversitesi'nin bir paydaşı olarak aramıza katıldığınız için hepinizi kutluyorum. Umudum odur ki; nitelikli akademik kadromuzun rehberliğinde sizler de kendi profesyonel kariyerinize umut dolu bir başlangıç yaparak hayallerinizle aranızdaki mesafeyi kısaltacaksınız.

Ömrünüzün en güzel yılları olacak olan üniversite hayatınız boyunca nitelikli olanı araştırın, bulun, okuyun ve yeşil kampüsümüz içindeki birçok noktada sizleri bekleyen etkinliklerin bir parçası olun. Bu sayede sadece mesleki olarak değil, kişisel olarak da kendinize yeni deneyim alanları oluşturun. Sizler için düşünülen sosyal ve sportif faaliyetlerden en verimli şekilde yararlanmayı unutmayın. Adıyaman Üniversitesi ailesinin bir üyesi olarak büyük bir ağın parçası olduğunuzu aklınızdan çıkarmayın. Bizlere arzularınızı, ihtiyaçlarınızı ve önerilerinizi muhakkak aktarın. Bu konuda çekingen değil, istekli olun.

Sevinçler kadar felaketlerle de ömür aynasında karşılaşmak olasıdır. Yaşadığımız büyük yıkıma rağmen Adıyaman'ın ayakta kalan kurumlarından olan ve afet yönetiminin merkezi olan ADYÜ, eğitim kalitesinden taviz vermeden yürüyüşüne devam etmektedir. Büyük ve yıkıcı afetin izlerini öğrencilerimizden hız alarak azaltmaya gayret ediyoruz.

Taze baharlar misali büyük beklentilerle başladığınız bu güzel yolculukta insanımız ve ülkemiz için anlamlı birçok işin parçası olacağınıza inanıyorum. Gençliğinizin gücüyle bizlere de yeni pencereler, yeni bakış açıları kazandıracağınızdan şüphe duymuyorum.

Sizleri bir kez daha candan kutluyorum. Sağlık, huzur ve başarının her daim sizlerle olmasını diliyorum. Birlikteyiz, bir aradayız. Yeni evinize hoş geldiniz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN