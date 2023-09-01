Adıyaman'da depremden etkilenen okula prefabrik anaokulu açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Rotary 2430. Bölge Federasyonu tarafından çelik konstrüksiyondan yapılan 6 derslikli prefabrik anaokulu açıldı. Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, 2023-2024 eğitim-öğretim dönemine hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Ayrıca, Rotary bölge federasyonu il genelinde toplamda 24 derslikli okul kazandırmayı planladığını ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da 6 derslikli prefabrik anaokulunun açılışı yapıldı.

Rotary 2430. Bölge Federasyonu tarafından İmamağa Mahallesi'nde çelik konstrüksiyondan 6 derslikli anaokulu yaptırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, açılıştaki konuşmasında, 2023-2024 yılı eğitim-öğrenim dönemine 861 okulda, 11 bin 277 öğretmen ve 155 bin 963 öğrenci için gerekli hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Depremden sonra başka illere nakil olan 24 bin öğrenciden 13 bininin memleketlerine döndüğünü belirten Tosun, "İlimizde hızla okullarımızı öğrencilerimize hazırlamaktayız. Bugün açılışını yaptığımız anaokulumuz öğrencilerimizin eğitimi için önemli bir katkı sağlayacaktır. Burada 227 öğrencimiz eğitim alacaktır. Rotary bölge federasyonu ilimizde toplamda 24 derslikli okul kazandırması planlamaktadır. Kendilerine bu tür yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Rotary 2430. Bölge Federasyonu Başkanı Teoman Kaynar ise depremlerden sonra yaptırılan anaokulunun çocukların daha güvenli eğitim almalarını sağlayacağını söyledi.

Adıyaman'ın ihtiyaçlarının giderilmesi için yanlarında olduklarını ifade eden Kaynar, "Herhangi bir konuda bizim yapabileceğimiz bir proje veya destek varsa biz yaparız." dedi.

Programda ayrıca Tut Belediyesi ve Kahta Ziraat Odasına ikişer traktör, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Mersin Rotary Kulübü ve Japonya Rotary Kulüplerinin desteği ile alınan röntgen cihazı teslim edildi.

Etkinliğe Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, veliler ve öğrenciler katıldı.