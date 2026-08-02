Adana’da evlilik yolundaki çiftler eğitim programında buluştu

Adana'da evlilik hazırlığı yapan çiftlere, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında evlilik öncesi eğitim verildi.

Adana'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında evlilik kredisi başvurusunda bulunan çiftlere yönelik "Evlilik Öncesi Eğitim" programı düzenlendi.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Yüreğir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli uzman tarafından gerçekleştirilen eğitimde, evlilik öncesi çiftlere sağlıklı aile yapısının oluşturulması, evlilik sürecinde iletişim ve ortak yaşam konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eğitim programında katılımcılara evlilik öncesinde dikkat edilmesi gereken konular aktarılırken, merak edilen sorular da uzman tarafından yanıtlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı