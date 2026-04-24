Adana'da çocuklar unutulmadı

Adana Ticaret Odası bünyesindeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Adana Genç Girişimciler Kurulu üyeleri çocukların sevincine ortak oldu.

Adana Ticaret Odası bünyesindeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Adana Genç Girişimciler Kurulu ile Adana Kadın Girişimciler Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla merkez Seyhan ilçesine bağlı Kayışlı İlkokulu'nu giderek öğrencilerin bayram sevincine ortak oldu.

Ziyaret kapsamında öğrencilere bebek, kamyon, futbol topu, Türk bayrağı, boyama kitapları, boyama kalemleri ve çeşitli oyuncaklar hediye edildi. Çocukların büyük mutluluk yaşadığı etkinlikte, bayramın coşkusu renkli görüntülere sahne oldu.

TOBB Adana Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mert Taşar ve yönetimi ile TOBB Adana Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Aydın ve yönetiminden oluşan ekip, geleceğin teminatı olan çocukların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çekti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı