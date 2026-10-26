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Adana'da Aile Destek Merkezi kursiyerlerine evlilik ve aile hayatı eğitimi verildi

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Adana'da Aile Destek Merkezi kursiyerlerine evlilik ve aile hayatı eğitimi verildi
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Adana'da Aile Destek Merkezi kursiyerlerine yönelik "Evlilik ve Aile Hayatı" konulu eğitim düzenlendi. Ceyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli uzman, Aile Eğitim Programı kapsamında kursiyerlere bilgilendirme yaptı.

Adana'da Aile Destek Merkezi kursiyerlerine yönelik "Evlilik ve Aile Hayatı" konulu eğitim düzenlendi.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Ceyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli uzman tarafından, Aile Eğitim Programı kapsamında Aile Destek Merkezi kursiyerlerine yönelik eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimde, "Evlilik ve Aile Hayatı" konusu ele alınarak kursiyerlere bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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