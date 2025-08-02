7 yıllık öğretmen, sitem dolu sözlerle mesleğini bıraktı: Alın diploma da sizin olsun

Geçim sıkıntısı nedeniyle sosyal medyada içerik üretmeye başlayan bir öğretmen, çalıştığı özel okulda bu nedenle baskıya uğradığını ve istifaya zorlandığını açıkladı. Öğretmen, yaşadığı süreci sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir video ile duyurdu.

"ALIN BU DİPLOMA DA SİZİN OLSUN"

"Mesleğimi bıraktım, istifa ettirdiler" diyen genç öğretmen, "Bunu yapan kişiler başınız göğe erebilir. Geçinemediğim için sosyal medya kullandım, içerik ürettim. Alın bu diploma da sizin olsun. İşsizlik maaşı istedim, bunu almamam için 1 sayfa şey imzalattılar" ifadelerine yer verdi.

"KİMSENİN AHI KİMSEDE KALMAZ"

Öğretmen, sözlerinin sonunda yaşadığı haksızlığa dikkat çekerek, "Kimsenin ahı kimsede kalmaz ama…" ifadeleriyle yaşadığı kırgınlığı dile getirdi.