6. Geleneksel Küçükyoncalı Keşkek Şenliği Düzenleniyor

Saray Belediyesi ve Küçükyoncalı Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle düzenlenecek olan 6. Geleneksel Küçükyoncalı Keşkek Şenliği, 17 Eylül Pazar günü Küçükyoncalı Mahalle Muhtarlığı bahçesinde gerçekleştirilecek. Şenlikte yöresel ürün satış stantları, konuşmalar, müzik ve dans gösterileri yer alacak.

Saray Belediyesi ve Küçükyoncalı Mahalle Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenecek 6. Geleneksel Küçükyoncalı Keşkek Şenliği, 17 Eylül Pazar günü Küçükyoncalı Mahalle Muhtarlığı bahçesinde gerçekleştirilecek.

Bu yıl Saray Belediyesi ve Küçükyoncalı Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle 6'ıncısı düzenlenen Küçükyoncalı Keşkek Şenliği, 17 Eylül Pazar günü Küçükyoncalı Mahalle Muhtarlığı bahçesinde gerçekleştirilecek. Saat 12.00'da yöresel ürün satış stantlarının açılışı ile başlayacak şenliğin programı şöyle:

12.00 Yöresel ürün stantlarının açılışı

14.00 Açılış ve konuşmalar

14.30-15.30 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bandosu

15.30-16.00 Milagro Dans Ekibi

18.30-20.00 Gökhan Meneşe Konseri

20.30-23.00 Sevtuğ Konseri

SARAY BELEDİYESİ'NDEN ŞENLİĞE DAVET

6. Küçükyoncalı Keşkek Şenliği hakkında Saray Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "17 Eylül Pazar günü Küçükyoncalı Muhtarlığı bahçesinde gerçekleştireceğimiz 6. Küçükyoncalı Keşkek Şenliği'nde buluşalım" ifadelerine yer verildi.