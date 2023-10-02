59 Yaşındaki Ayşe Kayhan Üniversiteye Başladı

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta yaşayan 59 yaşındaki Ayşe Kayhan, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirerek üniversite sınavına hazırlandı. Yozgot Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ni kazanan Kayhan, torunlarıyla yaşıt öğrencilerle birlikte derslere başladı. Kayhan, "Gençlerin bir hedefi olması lazım, hedefsiz olmaz ve hedef olması lazım çalışmak, çalışmak, çalışmak" dedi.

Yozgat'ta ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen 3 çocuk annesi, 4 torun sahibi Ayşe Kayhan, ilerleyen yaşına rağmen içinde üniversite hayalini gerçekleştirmek için önce ortaokula ardından da liseyi dışarıdan bitirdi. Yozgat Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursa katılıp, üniversite sınavlarına hazırlanan Kayhan, Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü'nü kazandı.

Okula eşi Yaşar Kayhan'la birlikte gelen Kayhan, kampüs içinde Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar ile bir süre sohbet etti. Rektör Yaşar, şunları söyledi.

"ÖRNEK OLMASINI İSTİYORUM, HEPİMİZE, TÜM GENÇLERİMİZE"

"Ayşe Hanım yıllardır duyduğu üniversite özlemini giderdiği gün, bugün. Birinci sınıfa başlıyor ama bizim için çok önemli, kendisini tebrik ediyoruz. Gerçekten kısacık anda bile ne kadar değerli bir öğrenci olduğunu anladım. Değerli fikirleri bizim için çok önemli. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne başlıyor. Kıymetli ablam yaş itibarıyla bizden büyük, öğrenci olmasına rağmen. Gerçekten bu eksikliği hissedip de bu yaşta bir şeyler yapıyor olmak, hala kendisine, ailesine veya memleketine bir şeyler verme arzusuyla dolu olmak çok önemli. Örnek olmasını istiyorum, hepimize, tüm gençlerimize. O yüzden üniversite adını buradan çok gurur duydum, çok umutluyum. Kendisinin farklı düşünceleri var, yaşanmışlıklar çok fazla. Bunları da değerlendirip üniversitemiz adına kendimiz adına neler katabiliriz? Bunları yapacağız. Kendisi 1964 doğumlu ama gepgenç gördüğünüz gibi. Yaşar Bey'le beraber geldiler. Biz de tabii bazı imtiyazlar sağlayacağız ona. Bu öğrenme aşkını değerlendirmek adına yolunu açmak adına. Öğretim hayatı güzel şeylere vesile olur. İleride belki de öğretim üyesi olarak yanımızda kalır. Tatlı bir heyecan... Aslında o kadar dolu gelmiş ki belli etmiyor. Çok güzel duru bir Türkçesi var ve bunu belli ediyor. Bu bölümün hakkını vereceğini düşünüyorum."

"OKULA GELDİM ÇOK HEYECANLIYIM"

59 yaşındaki Ayşe Kayhan, eşiyle birlikte geldiği fakültede ilk dersine girdi. İlk dersi veren Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca da Ayşe Kayhan'ı tebrik ederek sınıf arkadaşı gençlerle tanıştırdı ve çiçek verdi. İlk dersine girmenin heyecanını yaşayan Ayşe Kayhan, duygularını şöyle ifade etti:

"Evliyim, üç çocuğum var, bir oğlan iki kız. Dört torunum var. Hepsini büyüttüm. Sonra bir boşluk hissettim. Açık öğretimde okumaya başladım. Ortaokul okudum, liseyi okudum. Halk eğitimde üniversiteye hazırlığa gittim ama sürekli gidemedim, toruna baktım biraz. Sınava girdim, sonra da burayı kazandım. Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı kazandım. Okula geldim çok heyecanlıyım. Benim de hayalim gerçek oldu. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Kendime de başarılar diliyorum, en büyük hayalim üniversiteye girmek ve okumaktı. Ama ben sadece hayal ediyordum, umut etmiyordum. Benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Hayalim gerçek oldu, çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bundan sonraki hedefim edebiyatı bitirmek ve Osmanlı tarihi bölümüne geçmek. Gençlerin bir hedefi olması lazım, hedefsiz olmaz ve hedef olması lazım çalışmak, çalışmak, çalışmak... Onların beyinleri genç, hafızaları yeni, ben 46 yıllık evliyim. Üç çocuk büyütmüşüm, dört torun büyütmüşüm. Bir sürü şeylerden buraya gelmişim ve bu zamandaki gençler, bu gençliği bu zamanın, bu fırsatların değerini bilmesi lazım. Fırsat elden gittiği zaman hiçbir şey eskisi gibi olmuyor ve o zamanı da zor yakalarlar."