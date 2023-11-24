24 Kasım Öğretmenler Günü Posof'ta Kutlandı

Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından Posof İlkokulu salonunda düzenlenen kutlama programında öğrenciler tarafından şiirler okundu ve öğretmenlerin önemi anlatıldı. Ayrıca, Posof çok programlı Anadolu Lisesi öğretmeni Büşra Yılmaz tarafından hazırlanan sinevizyon gösterisi yapıldı.

24 Kasım öğretmenler günü Posof ta düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından kutlama programına Posof İlkokulu salonunda devam edildi. Saygı duruşu ve okunan istiklal marşından sonra günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmasını Posof Milli Eğitim Müdürü Özgür Ülvan yaptı. Öğrenciler tarafından şiirler okundu ve öğretmenlerin önemi anlatıldı.

Posof çok programlı Anadolu Lisesi öğretmeni Büşra Yılmaz tarafından hazırlanan sinevizyon gösterisi yapıldı. "Ben öğretmen olmak istiyorum" adlı oratoryonun sunumundan sonra yeni göreve başlayan 9 öğreten yemin etti. - ARDAHAN