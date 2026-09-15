2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğretmenlerin 2026 yılında ikinci kez iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğretmenlerin 2026 yılında ikinci kez iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2026 yılında ikinci kez iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyurunun yayımlandığını açıkladı. Yayımlanan duyuru kapsamında öğretmenlerin yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül tarihlerinde alınacak. Atama işlemleri ise 25 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı