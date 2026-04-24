2025 Türkiye Patent Raporu açıklandı: İGÜ ticarileştirmede ilk sırada

Patent Effect tarafından yayımlanan "2025 Türkiye'nin Patent Raporu" açıklandı. Rapora göre İstanbul Gelişim Üniversitesi, patent üretiminin yanı sıra bu çıktıları ekonomik değere dönüştürme alanında da Türkiye'de ilk sırada yer aldı. Üniversite, "Patent Ticarileştirme Şampiyonu Üniversite" unvanını aldı.

Ticarileştirme verilerinde ilk sırada

Rapora göre İGÜ, "Ticarileştirme Sözleşme Sayısı" ve "Lisanslanan/Devir Edilen Patent Sayısı" kategorilerinde zirvede yer aldı. Üniversite, 23 ticarileştirme sözleşmesi ile listedeki diğer üniversitelerin önünde yer aldı.

Listede Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi gibi üniversiteler de yer aldı.

Patent yönetimi ve ticarileştirme modeli

Üniversitenin geliştirdiği sistem ile patent portföyünün yönetimi, sektörlerle eşleştirme ve lisanslama/devir süreçlerinin koordinasyonu sağlandı.

Yapay zeka teknolojilerinde dört yıllık liderlik

İGÜ, son dört yıldır yapay zeka teknolojileri alanında Türkiye birincisi oldu. Üniversite, 2025 yılında da bu alandaki liderliğini sürdürdü.

Üniversitenin AR-GE altyapısı ve disiplinler arası proje yapısı kapsamında öğrenci ve akademisyenlerin dahil olduğu çalışmalarla yapay zeka alanında projeler geliştirildi.

20 teknoloji alanının 16'sında yer aldı

İGÜ, 2025 yılında 20 teknoloji alanının 16'sında sıralamaya girdi, 9'unda ise lider oldu.

Öne çıkan alanlar arasında gıda ve içecek, tarım, finans, otomotiv, enerji, robotik teknolojiler, havacılık ve savunma ile otonom teknolojiler yer aldı. Üniversite, üniversiteler ve araştırma merkezleri sıralamasında bu alanların tamamında ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de en çok patent başvurusu yapan üniversitelerden biri

İGÜ, Türkiye'de en fazla patent başvurusu yapan üniversiteler arasında da üst sıralarda yer aldı. Bu durum, üniversitenin AR-GE kapasitesi ve inovasyon çalışmalarını ortaya koydu.

İnovasyon ve ticarileştirme süreci

Üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla akademik bilginin ticarileştirilmesi ve girişimcilik süreçlerinin yürütüldüğü belirtildi.

İGÜ'nün AR-GE faaliyetleri, uluslararasılaşma çalışmaları ve inovasyon odaklı eğitim modeliyle faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı