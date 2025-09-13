2025-KPSS Alan Bilgisi Sınavı Başladı

Haberler

Ankara'da kamu kurumlarında işe girmek isteyen 127 bin 307 aday, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 2025-KPSS Alan Bilgisi 1'inci Oturumu'na katılmak için sınav merkezlerine akın etti. Sınav 150 dakika sürecek.

ANKARA'da, Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) Alan Bilgisi 1'inci Oturumu başladı.

Ankara'da kamu kurumlarında işe girmek isteyen adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025- Kpss Alan Bilgisi Oturumu'na katılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi. Adaylar, saat 09.00 itibarıyla görevlilerin kontrolleri altında sınav merkezine alınmaya başlandı.

Sadece sınav giriş belgeleri ve kimliklerini beraberinde getirmesi gereken adaylar, girişte detaylı aramaya tabi tutuldu. Adaylar, saat 10.00'a kadar sınav merkezine alındı. Son dakikaya kalan adayların koşarak sınav merkezine yetişmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Bu saatten sonra kapılar kapatıldı ve gelen öğrenciler içeri alınmadı. Saat 10.15 itibarıyla başlayan sınav 150 dakika sürecek ve saat 12.45'te sona erecek. 2'nci oturum ise bugün saat 14.45'te başlayacak.

30 ilde 35 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavın cumartesi sabah oturumuna 35 bin 4 aday, cumartesi öğleden sonra oturumuna 51 bin 666 aday, pazar sabah oturumuna 40 bin 637 aday toplam 127 bin 307 aday başvurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
