2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Ek Yerleştirme Tarihleri Açıklandı
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak ek yerleştirme işlemlerinin 25-30 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, "2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir" dedi.

ÖSYM Başkanı Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli adaylar, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'na ÖSYM'nin www.osym.gov.tr adresinden erişebilirsiniz. Adaylarımızın tercihlerini belirlerken profesyonel destek almaları faydalı olacaktır. Tercih sürecinin tüm adaylarımız için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
