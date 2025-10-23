19 Yıl Sonra Mezun Olduğu Okulda Öğretmen Oldu

RİZE'nin Pazar ilçesinde Özlem Çoruhlu (24), anaokulu eğitimiyle başlayıp mezun olduğu Ahmet Mesut Yılmaz İlkokulu'nda 19 yıl sonra anaokulu öğretmeni olarak göreve başladı. Aynı okulda ilk sınıf öğretmeniyle meslektaş da olan Çoruhlu, geleceğe öğrenci yetiştiriyor. Çoruhlu, "Bu okul çocukluğum; anaokulunu ve ilkokulu burada bitirdim. Kendi öğrencilik yıllarım aklıma geliyor. Hem burada okuyup hem de kendi ilkokul öğretmenim ile aynı mesleği yapıyor olmak çok farklı bir duygu" dedi.

Kentte yaşayan Özlem Çoruhlu, ailesi tarafından anaokulu eğitimi alması için Ahmet Mesut Yılmaz İlkokulu'na yazdırıldı. Burada anaokulu eğitiminin ardından ilkokulu da tamamlayan Çoruhlu, 5'inci sınıfta okula atanan sınıf öğretmeni Aykut Akyasan (37) tarafından mezun edildi. Yıllar sonra üniversite eğitimini tamamlayarak anaokulu öğretmeni olan Çoruhlu, ücretli öğretmenlik yapmak için başvurduğu mezun olduğu okuluna 19 yıl sonra anaokulu öğretmeni olarak geri döndü. Bir zamanlar öğrencisi olduğu okulda şimdi kendi öğrencilerini eğitime hazırlayan Çoruhlu, kendisini mezun eden öğretmeni Aykut Akyasan ile de meslektaş oldu. Çoruhlu, öğrencileriyle keyifli vakit geçirip onları ilkokula hazırlarken, teneffüs aralarında okul bahçesinde karşılaştığı eski öğretmeniyle geçmiş yıllara dair sohbet ediyor.

'BENİM İÇİN ÇOK GURURLU BİR ŞEY'

Aradan geçen 19 yılın ardından, bu kez öğretmen olarak aynı okulun kapısından içeri giren Özlem Çoruhlu, "Burası benim ilkokulum. 5'inci sınıfta öğretmenim Aykut Akyasan beni mezun etti. Onunla beraber bu heyecanı paylaşıyor olmak benim için çok mutlu ve gururlu bir şey. Bu okul çocukluğum diyebilirim, çünkü anaokulunu ve ilkokulu burada bitirdim ve burada yaşıyorum. Hem anaokulunu hem de ilkokulda burada okuduktan sonra öğretmenlik yapmak benim için çok gururlu bir şey. Benim için de çok sürpriz oldu. Burada çalışacağımı öğrenince çok mutlu olmuştum. Aynı okulda olmak benim için çok gururlu. Burada anaokulunda çocukların gelişiminde, onların bilişsel, sosyal, duygusal gelişimini desteklemek için onlara ilkokula hazırlıyoruz. O şekilde çocuklarla oyun oynatıyoruz, gerekli gelişim seviyelerine, yaş seviyelerine uygun bir şekilde çocuklara etkinlikler yaptırıyorum. Kendi öğrencilik yıllarım aklıma geliyor. Hem anaokulumu hem de ilkokulumu burada okuyup kendi ilkokul öğretmenim ile aynı mesleği yapıyor olmak benim için çok gururlu bir şey" dedi.

'BERABER GÖREV YAPIYOR OLMAKTAN BÜYÜK ONUR VE GURUR DUYUYORUM'

Öğrencisiyle meslektaş olmanın gururunu yaşadığını dile getiren Aykut Akyas ise, "Ben sınıf öğretmeniyim. 2011 yılında ilk atamam olarak bu okula geldim. İlk atandığım yılda şu an beraber görev yaptığımız Özlem'in ve arkadaşlarının öğretmenliğini yaptım. Benim için çok özel bir yerleri var, çünkü ilklere hep böyle bir değer taşır. Hala burada olduğumuz için bir kere zaman zaman imkanım oluyor, belli yerlerde karşılaştığımızda da böyle keyifli oluyor. Ama aynı okulda beraber görev yapmak, öğrencimle müthiş bir duyguydu. Hem gurur verici hem de böyle duygulandırıcı bir tarafı var. Öğretmenliğin en güzel tarafı bu zaten, yani o vermiş olduğunuz emeğin karşılığının bu şekilde geliyor olması gerçekten güzel bir duyguydu. O yüzden öğrendiğimde, şu an burada beraber görev yapıyor olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum" diye konuştu.