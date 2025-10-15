15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması için Tercih Kılavuzu Yayınlandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin tercih ve atama kılavuzu yayımlandı. Tercih başvuruları 17-21 Kasım'da alınacak, atamalar 24 Kasım'da gerçekleştirilecek.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru duyurusu ile branş bazında kontenjan dağılımları 18 Nisan 2025 tarihinde yayımlandı, başvurular 21 Nisan-5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alındı. Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik sözlü sınav süreci ise 23 Haziran-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Adayların sözlü sınav sonuçları, 'Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik' hükümlerine göre KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si esas alınarak hesaplanan başarı puanlarına göre 29 Ağustos 2025 tarihinde ilan edildi. Adayların sözlü sınav sonuçlarına yönelik itirazları, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında 'eitiraz.meb.gov.tr' adresi üzerinden elektronik ortamda alındı. İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilerek 3 Ekim 2025 tarihinde sonuçlandırıldı.

ATAMASI YAPILANLAR 19 OCAK'TA GÖREVE BAŞLAYACAK

Sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih ve atama işlemlerine ilişkin hazırlanan '2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu' ise bugün yayımlandı. Buna göre öğretmen adayları, eğitim kurumu tercih başvurularını 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacak. Atamalar, 24 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.