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12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda

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Milli Eğitim Bakanı Tekin, zorunlu eğitim yılında değişiklik yapılacağı iddialarına ilişkin, "Yıl sonunda biz bu tartışmaları kendi içimizde de değerlendirir ve bir karara varırız" ifadelerini kullandı. Tekin, ayrıca "Bizim açımızdan sorun yok ancak sahada bu konuda rahatsızlıklarını dile getiren iş dünyası gibi bazı kesimler var. Ara eleman temini noktasında güçlük çektiklerini söylüyorlar" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Zorunlu eğitim yılında değişiklik yapılacağı iddialarına ilişkin Tekin, "Yıl sonunda biz bu tartışmaları kendi içimizde de değerlendiririz ve bir karara varırız. Şu anda dediğim gibi izliyoruz. Bu konuyla ilgili Bakanlığımız bünyesinde her bir genel müdürlükte değerlendirme başkanlıkları var, onlar kamuoyundaki tartışmaları izleyip gerekli çözümleri üretmekle görevliler. Onlar da takip ediyorlar çalışmaları." dedi.

"İŞ DÜNYASI RAHATSIZLIKLARINI DİLE GETİRİYOR"

"12 yıllık eğitim sisteminde sorunlar var mı?" sorusuna yanıt veren Tekin, iş dünyasının ara eleman bulmakta sıkıntı çektiğini ve bunu ilettiklerini söyledi. Bakan Tekin, "Bizim açımızdan sorun yok ancak sahada bu konuda rahatsızlıklarını dile getiren iş dünyası gibi bazı kesimler var. Ara eleman temini noktasında güçlük çektiklerini söylüyorlar ama biz bakanlık olarak halihazırda böyle bir çalışmanın içerisinde değiliz. Biz sadece izliyoruz bu tartışmaları" ifadelerini kullandı.

12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdurrahman Yazıcı - Eğitim
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıDoğuş:

Çeyrek asırdır tekbaşına olan iktidar eğitimi yapboz yaptı.Sırf insanlar eğitimden soğusun diye.

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Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

akpartiye sempatim var ama şunu kabul etmek lazım milli eğitim konusunda başarı sıfır

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Haber YorumlarıVEFA:

Yobaz ve gerici bir eğitim sisteminden hiç kimseye hayır gelmez. Tarihte örneği yoktur ki yobazlık ve bağnazlıktan ülkeler kalkınsın!!

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Haber YorumlarıYalcin Kocer:

Üç kuruşa staj çıraklık yapılıyor haklarını vermiyorsun niye evlatlarımı riske atayım markete veririm sigortası ve maaşı fazla yatar

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Haber Yorumlarıkonak.mar47:

Arkadaşlar lamı cimi yok, zorunlu eğitim 5+3 olmalı, öğrenci 15 yaşında olmuş oluyor isteyen devam eder isteyen çırak olarak esnaflara yönlendirilir, inanın öğrencinin okuyup okumayacağı Anaokulda bellidir. Binaları doldurmanın bir anlamı yoktur. 15 yaşında çırak olabilirsiniz ama 24 yaşında üniversite mezunu olursanız Çırak olamazsınız. Ben aile eğitimcisiyim hatta daha açık söylüyüm AÇEV saha danışmanıyım veliler bu yaşlarda çok dikkat etmeli, zamanında yönlendirdiğimiz öğrencilerimiz şimdi sanayide iş güç sahibi oldular.

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