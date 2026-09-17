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11. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı ESOGÜ’de başladı

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11. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı ESOGÜ’de başladı
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ev sahipliğinde başlayan "11. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı (UHUK 2026)", havacılık ve uzay sektörünün önde gelen temsilcilerini ile akademisyenleri Eskişehir’de bir araya getirdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ev sahipliğinde başlayan "11. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı (UHUK 2026)", havacılık ve uzay sektörünün önde gelen temsilcilerini ile akademisyenleri Eskişehir'de bir araya getirdi.

ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü organizatörlüğünde düzenlenen ve "Geleceğin Havacılık ve Uzay Teknolojileri" temasıyla 19 Eylül'e kadar devam edecek olan organizasyon, ESOGÜ Prof. Dr. Suat Mirza Konferans Salonu'ndaki açılış oturumu ile start aldı. Açılışa; ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Önder ve ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Kurama'nın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve sektör temsilcisi katıldı.

"Yeni fikirlerin ve iş birliklerinin toplantısı olmasını diliyoruz"

Konferans Düzenleme Kurulu adına konuşan Prof. Dr. Kürşad Melih Güleren, UHUK 2026'nın Türkiye'de havacılık ve uzay alanlarında çalışan akademisyen, araştırmacı, öğrenci ve sektör temsilcilerini buluşturan önemli bir platform olduğunu vurguladı. Etkinliğin Türkiye havacılık tarihinin simge kentlerinden Eskişehir'de düzenlenmesinin ayrı bir anlam taşıdığını belirten Güleren, konferansın bilimsel tartışmalara, yeni fikirler ve ortak iş birliklerine zemin hazırlamasını temenni etti.

"Yüz yıllık havacılık deneyimi üzerinde yükseliyoruz"

ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Melih Cemal Kuşhan ise bölümlerinin 2019 yılında kurulmuş genç bir birim olmasına rağmen Eskişehir'in asırlık havacılık deneyimi üzerinde yükseldiğini ifade etti. Kuşhan, böylesi köklü ve ulusal bir konferansa ev sahipliği yapmanın öğrenciler açısından büyük bir motivasyon kaynağı oluşturduğunu belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

3 gün boyunca 181 bildiri sunulacak

Havacılık ve uzay mühendisliği bölümleri, havacılık ve uzay bilimleri fakülteleri ile sivil havacılık yüksek okulları tarafından dönüşümlü olarak iki yılda bir düzenlenen konferans kapsamında, 3 gün boyunca toplam 181 bilimsel bildiri sunulacak. Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 350 katılımcının ağırlandığı organizasyon ile bilimsel iletişimin güçlendirilmesi ve ortak projelere zemin hazırlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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