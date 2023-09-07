11. Global Vakıf Konferansı Başladı

İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve İlim Yayma Vakfının ev sahipliğini üstlendiği 11. Global Vakıf Konferansı, 26 ülkeden davetlinin katılımıyla başladı. Konferansta, vakıflarda dijitalleşme, inovasyon ve blockchain teknolojileri, vakıf yönetimi, vakıflarla ilgili mali ve hukuki konular, vakfın sürdürülebilirliği ve vakıfların sosyal refah açısından farklı sektörlerdeki rolü gibi konular ele alınıyor.

İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve İlim Yayma Vakfının ev sahipliğini üstlendiği 11. Global Vakıf Konferansı 26 ülkeden davetlinin katılımıyla başladı.

Sabahattin Zaim Üniversitesi Ana Kampüsü'nde başlayan konferansta, "yeni nesil vakıfçılık" teması ile vakıflarda dijitalleşme, inovasyon ve blockchain teknolojileri, vakıf yönetimi, vakıflarla ilgili mali ve hukuki konular, vakfın sürdürülebilirliği ve vakıfların sosyal refah açısından farklı sektörlerdeki rolü gibi konular masaya yatırılıyor.

Uluslararası kuruluşların da destek verdiği konferansta, 26 ülkeden aktif katılımcıyla, 16 farklı alt temada konuşmalar yapılacak, tebliğ sunulacak.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, burada yaptığı konuşmada, tecrübelerini ve tavsiyelerini 4 başlık halinde paylaşacağını söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının demokrasilerin en temel kurumlarından birisi olduğunu belirten Kışla, siyaset gibi sivil toplum kuruluşlarının da insanlara hizmet etme aracı, insanların en hayırlısının insanlara hizmet eden olduğunu kaydetti.

Kışla, sivil toplum kuruluşlarının en köklü olanının vakıflar olduğunu dile getirerek, bunun da İslam inancının müesseseleşmiş hali olduğunu ifade etti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konferansta, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Daire Başkanı Taner Karadayı ve Global Vakıf Konferansı Ana Organizatörü Dato Dr. Mohd Ghazali Mohd Nor da birer konuşma yaptı.

Akademisyenler, vakıf ve finans kuruluşu temsilcilerinin katıldığı konferans 9 Eylül'e kadar sürecek.