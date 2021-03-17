Eğitim, sosyal ve kültürel işbirliği protokolü imzalandı
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Eğitim, sosyal ve kültürel işbirliği protokolü imzalandı

17.03.2021 23:59 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:08
Eğitim, sosyal ve kültürel işbirliği protokolü imzalandı

Erzincan'da valilik, belediye, üniversite ve Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi arasında eğitim, sosyal ve kültürel işbirliği protokolü imzalandı.

Erzincan'da valilik, belediye, üniversite ve Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi arasında eğitim, sosyal ve kültürel işbirliği protokolü imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine Vali Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir ve Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı katıldı.

Yapılan imza töreni kapsamında ilde gerçekleştirilmesi planlanacak ulusal, yerel veya uluslararası düzeyde eğitim, bilim, sanat ve kültürel alanlara ilişkin panel, etkinlik, konferans ve benzeri faaliyetlerin ortaklaşa yürütülmesi sağlanacak.

İmza töreninde konuşan Vali Mehmet Makas, söz konusu protokol sayesinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Türkiye Yazarlar Birliği desteği ile bilimsel veriler ışığında ilimizde eğitim, bilim, sanat ve kültürel alanlarda önemli çalışmalara imza atılacağını belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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