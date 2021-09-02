Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Eğitim ödeneği ne kadar?

Eğitim ödeneği her sene öğretmenlere verilen belli bir miktarı içerir. Yeni eğitim döneminin yaklaşması nedeniyle öğretmenler, "Eğitim ödeneği ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya dair açıklamalarda bulundu. Peki, Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Eğitim ödeneği ne kadar? Eğitim ödeneği, kırtasiye yardımı nedir? Öğretmenlere verilen kırtasiye yardımı ne kadar?

Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Öğretmenlerin kırtasiye ödeneği olarak da geçen eğitim ödeneği nedir? iEğitim öğretime hazırlık kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere verilen kırtasiye ödeneği ödeme tarihi kesinleşti. Peki, eğitim ödeneği ne kadar?

EĞİTİM ÖDENEĞİ - KIRTASİYE YARDIMI NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenen paradır. Hazırlık ödeneğinden faydalananlar haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamıyor.

Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılıyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

2022 yılındaki artış oranı yüzde 6 oldu. 5. dönem toplu sözleşmede alınan karar gereğince öğretim yılına hazırlık ödeneği 2020 yılında 1.210 TL, 2021 yılında 1.250 TL olarak ödendi. 6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL'ye; 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkarıldı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.