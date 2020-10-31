Eğitim kurumuna 'İnovasyon' ödülü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eğitim kurumuna 'İnovasyon' ödülü

31.10.2020 09:00 | Son Güncelleme: 31.10.2020 09:05
Eğitim kurumuna 'İnovasyon' ödülü

BİL Eğitim Kurumları, 'Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri'nde "Eğitimde İnovasyon Ödülü"ne layık görüldü.

BİL Eğitim Kurumları, 'Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri'nde "Eğitimde İnovasyon Ödülü"ne layık görüldü. 

Bir eğitim dergisi ile eğitim portalı tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen "Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri", İstanbul'daki bir otelde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. BİL Eğitim Kurumları törende "Yılın Eğitimde İnovasyon Ödülü"ne layık görüldü. Ödülü BİL Eğitim Kurumları adına Genel Müdür Ayfer Batı aldı. 

"EĞİTİMİN NİTELİĞİNİ ARTIRDIK" 

BİL Eğitim Kurumları'nın "Dünya İnovasyon Okulu" vizyonuyla hareket ettiğini belirten Batı, şunları söyledi: "İnovasyon aslında bir icat veya buluş değil, yapılmakta olanı farklılaştırmak ve bundan değer yaratmaktır. İnovasyon var olan her şeyin yeni kombinasyonudur. BİL Koleji eğitimde yaptığı inovatif çalışmalarla, öğrencilerin öğrenme keyfini yakaladığı, kalıcı öğrenmenin gerçekleştiği öğrenme deneyimlerini kurgulayarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini artırdı. Bu noktada 25 yıldır tüm yatırımını eğitime yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve BİL Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doç. Dr. Mustafa Aydın'a teşekkürü bir borç biliyorum." 

"ÖDÜLÜ HAK ETTİK" 

BİL Koleji olarak eğitim ekosisteminde bulunan herkesin hayal gücünü tetikleyen, zihinsel dönüşümünü mümkün kılan inovatif programlarla yenilikçi ruhu sürekli canlı tutmak için çalıştıklarını söyleyen Batı, BİL Çocuk Üniversitesi Atölyeleri, BİLLearn, Hibrit Eğitim Çalışmaları, RADAR uygulaması, Tadımlık Üniversite Programı, Akademik İlerleme Takip Sistemi ve geleceğin 8 önemli becerisinden oluşan yönetim dersleriyle, pandemi süresince 100'ü aşan online veli, öğretmen ve öğrenci eğitim, seminer ve webinarlarla ödülü hak ettiğini belirtti. 


- İstanbul
Eğitim kurumuna 'İnovasyon' ödülü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Varank: 'Türkiye, çok güçlü bir bölgesel üretim ve inovasyon merkezi olabilir'
Varank: "Türkiye, çok güçlü bir bölgesel üretim ve inovasyon merkezi olabilir"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Anadolu Eğitim-Sen Kırşehir Temsilcisi Ramazan Kırbuğa, 'Eğitimdeki eksiklik, Bakanların eğitim kökenli olmamasından kaynaklı'
Anadolu Eğitim-Sen Kırşehir Temsilcisi Ramazan Kırbuğa, "Eğitimdeki eksiklik, Bakanların eğitim kökenli olmamasından kaynaklı"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Osman Durmuş Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Sevim Emre Halil Sezai Aleyna Tilki
Spor Tamer Tuna Cüneyt Çakır Eddie Newton Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eğitim kurumuna 'İnovasyon' ödülü - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 09:05:03. #1.14#
title