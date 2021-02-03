Eğitim kalitesine "Uluslararası Bakalorya" tescili
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Eğitim kalitesine "Uluslararası Bakalorya" tescili

03.02.2021 09:29 | Son Güncelleme: 03.02.2021 09:33
Eğitim kalitesine

İSTEK Uluğbey Anaokulu ve İlkokulu, Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı IB PYP'yi uygulama onayı alarak uluslararası eğitim kalitesinin tescillendiğini duyurdu.

İSTEK Uluğbey Anaokulu ve İlkokulu, Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı IB PYP'yi uygulama onayı alarak uluslararası eğitim kalitesinin tescillendiğini duyurdu.

İSTEK Uluğbey Okulları Kampüs Müdürü Özlem İstanbullu, aldıkları bu onayla ilgili olarak, "IB PYP Programı'nın öğrencilerimize dünya vatandaşı olma yolunda kattığı değerlere inanıyor, PYP'yi istekle uygulayan öğretmenlerimiz ve çalışmalarına azimle devam eden öğrencilerimizle bu uzun yolculukta IB Dünya Okulları topluluğuna katkılarımız olacağı için heyecan duyuyoruz" dedi.

ULUSLARARASI BAKALORYA İLK YILLAR PROGRAMI HAKKINDA

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu–IB kültürlerarası anlayış ve saygı yoluyla iyi, barışçıl bir dünya yaratılmasına yardımcı, sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanların gelişimini hedefliyor. PYP (İlk Yıllar Programı), 3-12 yaş grubundaki öğrencilerin akademik, sosyal, fiziksel, duygusal ve kültürel açılardan gelişmesini amaçlıyor. Uluslararası bir müfredat modelini temel alan PYP, ilgili yaş grubundaki öğrencilere yönelik eğitim yöntemleri ve değerlendirme stratejileri hakkında yol gösteren bir eğitim ve öğretim yaklaşımı olarak biliniyor. PYP öğrencilerin merak ve yaratıcılıkları temel alan bir kavramsal yaklaşım üzerine kurulu. Asıl hedefi öğrencilerin hayat boyu öğrenme sevgisi edinecekleri bir ortamın oluşturulması. İSTEK Anaokulları ve İlkokullarında Milli Eğitim Bakanlığının müfredatı, uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı ile entegre edilerek uygulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığının her sınıf düzeyi için öngördüğü kazanımlar IB PYP'nin sunduğu çerçeve etrafında yapılandırılarak geliştiriliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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