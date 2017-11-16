Eğitim-İş Genel Başkanı Yıldırım Açıklaması

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, "Liseye ve üniversite geçiş sınav sistemlerinde yapılan değişikliklerin bu yıl uygulanmamasını istiyoruz." dedi.



Yıldırım, CHP Uşak İl Başkanlığı ziyaretinin ardından düzenlenen basın toplantısında, eğitim sorunlarını sahada tespit etmek ve çözüm önerileri hazırlamak amacıyla il il dolaştıklarını söyledi.



Lise ve üniversiteye geçiş sınav sistemleriyle ilgili yapılan değişiklikleri eleştiren Yıldırım, "Liseye geçişte TEOG'dan vazgeçildi ancak bu yıl sınava girecek çocuklarımız geçmiş sınav sistemine göre hazırlıklarını yaptı. Sınav odaklı bir eğitim sistemine karşıyız. Bu yıl 1 milyon 200 bin çocuğumuz bu sınava girecekti. Aynı şekilde üniversiteye geçiş sistemi de değiştirildi. Üniversite sınavına bu yıl 2 milyonun üzerine gencimiz girecek. Sendika olarak liseye ve üniversite geçiş sınav sistemlerinde yapılan değişikliklerin bu yıl uygulanmamasını istiyoruz." şeklinde konuştu.



Yıldırım, eğitimde yapılacak köklü değişikliklerin tüm paydaşlarla tartışılarak, bu alanda milli bir politika uygulanması gerektiğini ifade etti.