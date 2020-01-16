Eğitim destekli uzlaşma okula yaradı
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Eğitim destekli uzlaşma okula yaradı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaralama olayı tarafları okula 15 bin lira yardım yapma şartıyla uzlaştı.

16.01.2020 09:25 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:30
Eğitim destekli uzlaşma okula yaradı

'un ilçesinde yaralama olayı tarafları okula 15 bin lira yardım yapma şartıyla uzlaştı.


Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacısı Osman Aker, müşteki S.A. ile şüpheli K.A.'yı uzlaştırması sonucu ilçenin Sarıalan İlk-Ortaokuluna 15 bin liralık temizlik ve malzemeleri, bilgisayar, kırtasiye desteği sağladı. Alınan malzemeler Uzlaştırmacı Osman Aker tarafından Okul Müdürü Ahmet Konuşum ve Mahalle Muhtarı 'e teslim edildi.


Dosyanın kasten adam yaralama dosyası olduğu, bu dosyanın tarafları uzlaştırması için Uzlaştırmacı Osman Aker'e verildiği, tarafların ikna edilmesi neticesinde müşteki S.A.'nın kendisi için bir şey istemediği, şüpheliden bir okula yardım yapılmasını istediği belirtildi.


Tarafları uzlaştıran Osman Aker, müşteki S.A.'nın şüpheli K.A.'dan okula yardım etmesini istediğini, şüphelinin bu isteği memnuniyetle karşıladığını ve bir okula yardım etmekten mutlu olacağını belirttiğini ifade etti. Osman Aker, bu olayın eğitime katkı sağlamanın yanı sıra toplumsal barışın sağlanmasına da olumlu katkı yaptığını ve çok mutlu olduğunu belirtti.


Mahalle Muhtarı Kenan Demir, Uzlaştırmacı Osman Aker'e teşekkür ederek, okula önemli bir destek sağlandığını böyle uzlaştırmacılara çok ihtiyaç olduğunu, okulun genel ihtiyaçlarının bir çoğunun karşılandığını söyledi.


Öğretmenler ve öğrenciler de kendileri için yapılan bu yardım için teşekkür ederek mutluluklarını dile getirdiler. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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