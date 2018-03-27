Eğitim-Bir-Sen'den Performans Sistemine Tepki

Eğitim-Bir-Sen Bafra İlçe Başkanı Hamdi Yıldız, performans sistemini eleştirdi.

Yıldız, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, performans değerlendirme sistemi taslağına ilişkin itirazları bulunduğunu söyledi.

Şiddetin önlenmesi için de bir an önce tedbir alınması gerektiğini belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Eğitimcilerin terörün, hain darbe girişiminin ve şiddetin hedefi olması, eğitim camiasını umutsuzluğa düşürmeye başlamıştır. Hain darbe girişimi aramızdan Yusuf Elitaş'ı aldı. Teröristler mesleki hayatının henüz başlarında Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ı hedef aldı. Şiddet ise başta Ayhan Kökmen olmak üzere birçok öğretmenimizi katlederek geride kederli bir camia ve aile bıraktı. Iğdır'da Yücel Düzci öğretmenimiz, saldırıya uğrayan öğrencilerini korurken gözü dönmüş kişilerin şiddetine maruz kaldı. Son olarak Patnos'un Aktepe köyündeki Yatılı Bölge Okulu Müdürü Yusuf Vural, bir öğrencinin kardeşi tarafından sırtından bıçaklandı. Şiddetin aileden sokağa ve çalışma ortamına kadar hayatın her alanında gözleniyor oluşu, sağlıksız bir gidişatı işaret etmektedir."

Öğretmen yetiştirmedeki yanlış politikalar, sözleşmeli öğretmenlik sorunu, iş güvencesi açısından yaşanan kaygılar, öğretmenlerin şiddetin nesnesi haline gelmesi gibi olumsuzluklar ve sorunların eğitimin niteliğinin artırılmasına engel teşkil ettiğini savunan Yıldız, öğretmenlik mesleğinin saygınlığına gölge düştüğünü öne sürdü.

Yıldız, Eğitim-Bir-Sen olarak performans değerlendirmesi başta olmak üzere eğitimin sorunlarını derinleştiren uygulamalara karşı mücadele edeceklerini kaydetti.

Havza

Eğitim-Bir-Sen Havza Şube Başkanı Numan Kurt, 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda yaptığı basın açıklamasında, performans değerlendirme sistemi taslağına ilişkin itirazları duyurmak için açıklama yaptıklarını söyledi.

Taslağın iş barışını bozacağını iddia eden Kurt, "Performans değerlendirmesi herhangi bir analizin sonucu olmadığı gibi neye hizmet ettiği de belli değildir. Motive etmek yerine olan motivasyonu bitirmek ve kamu görevlilerini tehdit etmek sonucu üreten bir içerikle performans sistemi kurmak, hem yorucu hem de yıpratıcı süreçlere yol açacaktır." diye konuştu.

Performans değerlendirmesinin uygulanabilir bir politika aracı olmadığını ileri süren Kurt, şöyle konuştu:

"Sonuçları hemen alınamayan bir süreçte, anlık veya kısa vadeli performans ölçümünün mümkün olmadığı görülmektedir. Elde edilecek tek sonuç, taslakta yer alan amacın aksine öğretmenlik mesleğini yüksek performans puanı almaya ve yazılı sınavlarda başarılı olmaya indirgemek zorunda bırakılan bir öğretmen kitlesi meydana getirmek olacaktır."