Eğitim Bir-Sen Başkanı Uçak, "Eğitim bir bütündür"

25.11.2019 12:39 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:44

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne denk gelen Eğitim Bir-Sen Muğla Şubesi'nin il divan toplantısı Menteşe Öğretmenevinde Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakır, Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve şube temsilcilerinin katılımı ile yapıldı.



İl Divan toplantısında konuşan Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, öğretmenlik mesleğine itibar kazandırılmasını, eğitim çalışanlarının saldırılara açık, korumasız, korunaksız, güvensiz bırakılmaması gerektiğini söyledi. Uçak, "Eğitim bir bütündür. Nasıl ki eğitim öğretmensiz düşünülemezse, bu hizmet kolunda çalışanların tamamı da bizim için kıymetlidir. Sendikamızın kurucu Genel Başkanı Akif İnan başta olmak üzere tüm kurucularımıza ebediyete intikal etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyorum, sağ olanlara da sağlıklı bir ömür diliyorum. 2014 mutabakatlarında Muğla'da üçüncü sırada olan sendikamızın kazanımlarını tek tek hedef kitlelere anlattık. Bunun sonucunda da 2017 yılında da yetkili sendika yaptık. Bugüne kadar elde ettiğimiz haklar da tarihe gömdüğümüz yasaklar da kayıt altındadır. Öğretmene yönelik şiddet konusunda geçmişte sendika olarak talep ettiğimiz yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekir. 1982 model darbe yönetmeliğinin eseri olan kılık kıyafet konusunda da mücadelemizi sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Ders kitaplarının yetersizliği konusunu bugüne kadar ifade ettik. Yardımcı kitapların ailelere ek bir bütçe yükü getirmesi nedeniyle ders kitaplarının yardımcı kitaplara ihtiyaç kalmayacak bir şekilde sunulması konusunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Eğitim çalışanları adına bir şey üretmeyen, ortaya bir şey koyamayanlar kazanım noktasında kendilerine üye devşirmeye çalışıyorlar" dedi.



İl Divan toplantısının çok anlamlı bir günde gerçekleştirildiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Bugün 24 Kasım ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik verilmesinin 91'inci yıldönümünü kutlarken bütün Muğla'da eğitim camiasının Öğretmenler Günü'nü kutlamak istedim. Tüm eğitimci arkadaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum. 24 saat kapımız da gönlümüz de eğitimci arkadaşlarıma açık" dedi.



Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakır bir hayal ile başlayan Eğitim Bir-Sen yolculuğunun 27'inci yılına girdiklerini söyledi. Çakır, "Eğitim Bir-Sen kurulduğu günden bugüne kadar hem demokratikleşme yönünden, hem de uluslar arası arenada Türk'e karşı yapılan operasyonlara karşı sürekli bir dik duruş sergilemiştir. Bu dik duruş üyelerinden aldığı güç ile yapmıştır. Her antidemokratik süreç sonunda en büyük fatura çalışanlara kesilmiştir. Geriye baktığımızda 1961 ve 1980 darbesi, 28 Şubat sürecinde de bunu görürsünüz. Demokratik bir zeminin olmadığı ülkede, hakkın hukukun aranması mümkün değil. Biz sendika olarak bir taraftan üyelerimizin kazanımlarını arttırırken, diğer taraftan da ülkemizin demokratik bir zemine oturması için de mücadele ediyoruz. - MUĞLA

Kaynak: İHA